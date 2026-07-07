»Uničenje bi se lahko primerjalo z atomsko bombo«: prihaja supertajfun, določeni otoki pred popolnim uničenjem (FOTO in VIDEO)

Svetovni meteorologi svarijo, da bi škoda utegnila biti primerljiva s posledicami atomske bombe. Supertajfun prinaša orkanske vetrove s hitrostjo okoli 290 kilometrov na uro, sunki pa ponekod dosegajo celo 346 kilometrov na uro, zaradi česar gre za eno najmočnejših neviht, ki so v zadnjih letih prizadele to območje.

Najhuje je prizadet otok Rota, čez katerega je šlo oko tajfuna, medtem ko so tudi na Guamu, Saipanu in Tinianu razglasili izredne razmere. Prebivalcem so oblasti naročile, naj ostanejo v zakloniščih in domov ne zapuščajo, dokler nevarnost povsem ne mine.

Poleg uničujočega vetra veliko nevarnost predstavljajo tudi siloviti nalivi, ki lahko povzročijo katastrofalne poplave in zemeljske plazove. Strokovnjaki opozarjajo, da bo dejanski obseg škode znan šele po umiritvi razmer, saj številna območja trenutno niso dostopna.