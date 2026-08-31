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Uničujejo knjige za umetno inteligenco

Spletni roboti ne morejo ponujati pametnih odgovorov, če se jih ne učijo še z vsebino iz pravih knjig.
Claude se usposablja na mešanici različnih podatkov. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
Claude se usposablja na mešanici različnih podatkov. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
A. B.
 31. 8. 2026 | 15:15
2:52
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Totalitarni režimi so nekoč uničevali knjige, da se državljani prek njih ne bi mogli seznaniti z idejami, ki bi lahko ogrozile njihov obstoj. Danes pa jih očitno uničujejo tehnološki velikani. Nemški knjigarnarji so nedavno poročali o tem, kako so začeli dobivati velika naročila, predvsem od velikega prodajalca knjig na ameriškem trgu Zoom Books, po različnih vrstah starih knjig. Od tistih kuharskih in zgodovinskih pa vse do pravljic. Sumijo, da takšno zanimanje za knjige ni posledica povečanja knjižnih moljev po ZDA, ampak njihova uporaba za razvoj oziroma učenje umetne inteligence.

Ameriški časnik Washington Post je med prvimi poročal o Projektu Panama, ki ga domnevno podpira tehnološki velikan Anthropic iz San Francisca v ZDA. Glavni cilj projekta naj bi bil digitalizirati čim več tiskanih knjig. Postopek je sledeč. Najprej knjigam odrežejo hrbtenice, nato vsako stran skenirajo s pomočjo visokozmogljivih skenerjev. Tisto, kar ostane od knjig, pa enostavno zavržejo. Podjetje nato skenirana besedila uporabi za učenje sistemov umetne inteligence, ki nenehno potrebujejo nov knjižni material. Ta postopek je znan kot destruktivno skeniranje.

V tem skladišču naj bi bilo shranjenih nešteto knjig tehnološkega velikana Anthropic, ki jih nameravajo skenirati in uničiti. FOTO: Okrožno sodišče ZDA, Severno okrožje Kalifornije
V tem skladišču naj bi bilo shranjenih nešteto knjig tehnološkega velikana Anthropic, ki jih nameravajo skenirati in uničiti. FOTO: Okrožno sodišče ZDA, Severno okrožje Kalifornije

Če knjige ni več mogoče preprodajati, jo odgovorno recikliramo.

Družbo Anthropic so pred dvema letoma že tožili zaradi kršitve avtorskih pravic. A so zadevo s poravnavo zunaj sodišča s plačilom odškodnine v višini 1,5 milijarde dolarjev hitro rešili. Zdaj, ko knjige kupujejo po legalni poti, jim nihče več ne more ničesar očitati, saj po trenutni sodni praksi, kot je še poročal Bild, usposabljanje umetne inteligence z legalno kupljenimi knjigami spada pod ameriško načelo »poštene uporabe«. V Anthropicu so za nemško tiskovno agencijo pojasnili, da se njihov umetnointeligenčni sistem Claude usposablja na mešanici javno dostopnih spletnih podatkov, komercialno pridobljenih naborov podatkov in podatkov, ki jih je sam ustvaril. In poudarili, da nobeden od njihovih programov ne vključuje uničenja redkih ali starinskih knjig. Zastarele knjige, ki jih skoraj nihče več noče brati, naj bi bile prav zato idealna izbira. V kanadskem podjetju Zoom Books so že zatrdili, da knjig ne digitalizirajo, ampak da rabljene knjige nespremenjene preprodajajo naprej. »Naša prednostna naloga je ponovna uporaba. Če knjige ni več mogoče preprodajati, jo odgovorno recikliramo,« so pojasnili po poročanju nemškega portala rbb24.de. Konkretnih dokazov za to, da naj bi prav to podjetje dobavljalo knjige za Anthropic, pa ni.

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knjigeumetna inteligencatehnologijaAnthropic
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