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NOVA SERIJA EVRSKIH BANKOVCEV

Upodobljeni so bili samo na evrskih bankovcih! Izmišljeni mostovi postali resnični

Do pred kratkim, ko so jih postavili na Nizozemskem.
Stam je projekt uresničil v sodelovanju z lokalnim občinskim svetom v mestu Spijkenisse, kjer so gradili novo sosesko. FOTOGRAFIJE: Facebook

Stam je projekt uresničil v sodelovanju z lokalnim občinskim svetom v mestu Spijkenisse, kjer so gradili novo sosesko. FOTOGRAFIJE: Facebook

Nizozemski oblikovalec Robin Stam je dobil idejo, da bi mostove zgradili tudi v resničnem svetu.

Nizozemski oblikovalec Robin Stam je dobil idejo, da bi mostove zgradili tudi v resničnem svetu.

Sedem mostov stoji nekaj minut hoje drug do drugega.

Sedem mostov stoji nekaj minut hoje drug do drugega.

Stam je projekt uresničil v sodelovanju z lokalnim občinskim svetom v mestu Spijkenisse, kjer so gradili novo sosesko. FOTOGRAFIJE: Facebook
Nizozemski oblikovalec Robin Stam je dobil idejo, da bi mostove zgradili tudi v resničnem svetu.
Sedem mostov stoji nekaj minut hoje drug do drugega.
G. S.
 30. 7. 2026 | 07:45
2:40
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Prejšnji teden je zakrožila informacija, da potekajo razprave o novi seriji evrskih bankovcev, celo več, v Frankfurtu so za zmagovalno odločitev pripravili javno anketo, prek katere lahko Evropejci oddajo svoj glas o novih predlogih. Kot je znano, so na sedanjih bankovcih upodobljeni izmišljeni mostovi. A kot piše Euronews, so ti mostovi pred leti postali resničnost. Na Nizozemskem so se namreč odločili, da izmišljene mostove zgradijo.

Prikazujejo arhitekturne sloge iz različnih zgodovinskih obdobij

Vsak evrski bankovec na sprednji strani krasijo okno ali vrata, ki naj bi po navedbah Evropske centralne banke simbolizirali evropski duh odprtosti in sodelovanja. Na zadnji strani so upodobljeni izmišljeni mostovi, ki simbolizirajo komunikacijo med prebivalci Evrope ter med Evropo in preostalim svetom. Avtor dosedanje podobe bankovcev je avstrijski grafični oblikovalec Robert Kalina, ki je kot uslužbenec Avstrijske narodne banke pripravil obliko z oznako T 382, ki je zmagala na natečaju Evropskega monetarnega inštituta (EMI) leta 1996. Svet EMI je njegov predlog uradno izbral 3. decembra 1996.

Bankovci so bili zasnovani tako, da prikazujejo izmišljena okna, portale in mostove, ki predstavljajo različna arhitekturna obdobja evropske zgodovine, ne da bi dajali prednost kateri koli državi. Kmalu po razglasitvi zmagovalnega predloga pa je bilo ugotovljeno, da nekatere upodobitve preveč spominjajo na resnične mostove. Da bi se izognili povezovanju z dejanskimi objekti, je Kalina ilustracije pred izdajo bankovcev preoblikoval, tako da so mostovi postali nedvoumno izmišljeni.

Bankovci prikazujejo arhitekturne sloge iz različnih zgodovinskih obdobij, vendar nobeden od upodobljenih motivov ne temelji na resnični zgradbi – vsaj tako je bilo do leta 2011. Nizozemski oblikovalec Robin Stam je takrat namreč dobil zamisel, da bi mostove zgradili tudi v resničnem svetu, in sicer v mestu Spijkenisse.

Nizozemski oblikovalec Robin Stam je dobil idejo, da bi mostove zgradili tudi v resničnem svetu.
Nizozemski oblikovalec Robin Stam je dobil idejo, da bi mostove zgradili tudi v resničnem svetu.

Stam je svoj projekt uresničil v sodelovanju z lokalnim občinskim svetom v okviru gradnje nove stanovanjske soseske, na območju katere so zgradili tudi mostove. Sedem mostov, ki predstavljajo mostove na bankovcih za vse od 5 do 500 evrov, so tako postopoma zgradili med letoma 2011 in 2013. Vsi stojijo le nekaj minut hoje drug od drugega in so odprti za javnost.

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