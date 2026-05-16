Upokojeni 66-letni profesor športne vzgoje 14-letnici pošiljal spolne ponudbe (VIDEO)

Upokojeni francoski profesor telesne vzgoje je končal v priporu, potem ko je na internetu pošiljal spolne ponudbe osebi, za katero je verjel, da je 14-letna deklica. V resnici ni bila prava deklica, saj je šlo za z umetno inteligenco generiran obraz in glas, ki ju je upravljal znani moški influencer, znan po »pasteh« za pedofile, poroča BBC.

66-letni Dominique B. se je v torek sam predal policiji v vzhodni Franciji, le dan po tem, ko je bil njegov pogovor z lažnim profilom predvajan v živo na več platformah. Na posnetku se na eni strani zaslona vidi Dominique B., ki sproščeno sedi v stolu, na drugi strani pa influencer z dekliškim obrazom in glasom. Čeprav preobrazba ni bila popolna, influencer je moral roko položiti čez spodnji del brade, da je skril brado, je bila dovolj prepričljiva, da ji je verjel upokojeni profesor.

Predlagal srečanje na stadionu

Med skoraj 40-minutnim pogovorom, ki ga je v živo spremljalo več kot 40.000 gledalcev, kasneje pa si ga je ogledal skoraj milijon ljudi, je Dominique B. predlagal srečanje z »deklico« na pariškem nogometnem stadionu Parc des Princes. Vprašal jo je, ali ga želi poljubiti, ali je kdaj pošiljala gole fotografije prijateljem in ali želi videti njega golega. Ko ga je sogovornica spomnila na svojo starost, je odgovoril, da mnoge deklice »mlajše od tega že imajo spolne izkušnje«.

Po predvajanju videa so ga nekateri gledalci prepoznali in primer prijavili na Pharos, francosko državno platformo za prijavo neprimerne spletne vsebine. Preden so pristojni ukrepali, pa se je Dominique sam javil na najbližjo policijsko postajo.

Obtožbe in razprava o etiki »lovljenja« pedofilov

Državno tožilstvo v Vesoulu ga obtožuje spolnega nadlegovanja osebe mlajše od 15 let in iskanja pornografskih vsebin mladoletne osebe. Kot nekdanji predstavnik Nacionalne zveze šolskega športa (UNSS) je primer sprožil širšo razpravo o etiki takšnih »lovov« na pedofile.

Influencer FINNYZYY trdi, da je njegov cilj ozaveščanje javnosti o problemu spolnega zlorabljanja otrok: »Želim, da ljudje razumejo, kako resno je to,« je dejal.

Po drugi strani je odvetnik in komentator Mourad Battikh kritiziral metode influencera in jih označil za »zelo zaskrbljujoče«. Menil je, da bi bil pravi državljanski angažma predati posnetek policiji, namesto da ga objavljajo na internetu zaradi publicitete. Aurélien Martini iz sindikata sodnikov je opozoril, da lahko takšni državljanski »vigilanti« motijo uradne policijske preiskave, ki morda že potekajo.

Kljub kritikam je influencer prejel tudi podporo. Poslanec skrajno desne stranke Rassemblement National, Jean-Philippe Tanguy, je pohvalil akcijo z besedami, da je »državljanska družba prisiljena ukrepati, ker je odziv politične elite prešibek«. Za zdaj ni jasno, ali bo dejstvo, da Dominique B. ni komuniciral s pravo mladoletnico, temveč z odraslim moškim, ki se je pretvarjal, vplivalo na izid morebitnega sodnega postopka.