Uporniške »čokoladne nune« morajo zapustiti samostan

Skupina španskih uporniških redovnic mora po odločitvi sodišča zapustiti samostan v vasi Belorado blizu Burgosa na severu Španije. Samostan stoji na znani romarski poti Camino de Santiago. Vse skupaj se je zapletlo maja 2024, ko so se »čokoladne nune« – tako so jim imenovali romarji zaradi sladkarij, ki so jih izdelovale v samostanski tovarni –, odcepile od uradne Cerkve in odločno povedale: »Vatikana ne priznavamo – to je farsa.«

Sestre frančiškanskega reda so bile prepričane, da se je Katoliška cerkev od drugega vatikanskega koncila oddaljila od »prave doktrine«. Od prvotnih 16 upornic so nekatere, denimo zaradi starosti, medtem opustile boj, druge so si premislile in se odselile. Sedem jih je še naprej ostalo v samostanu ter so tako ignorirale več obvestil o izselitvi. A zdaj je padla odločitev sodišča, da samostan ne more več biti njihov dom. Upornice, stare do 61 let, so zdaj obupane in pretresene, kot je po odločitvi sodišča povedal njihov tiskovni predstavnik Francisco Canals.

Samostan je na znani romarski poti Camino de Santiago.

Nune namesto Vatikanu tako sledijo naukom Pabla de Rojasa Sanchez-Franca, samooklicanega škofa, ki je ustanovil ultrakonservativno versko skupnost z imenom Pia Unio Sancti Pauli Apostoli. Ekscentrični 45-letnik, ki je od leta 2019 izobčen, je odkrit oboževalec diktatorja Francisca Franca. Uživa v razkošju ter trdi, da je papeški sedež prazen od smrti Pija XII. leta 1958, ker so vsi njegovi nasledniki izdali pravo doktrino. »Želijo nas uničiti in izbrisati, ker imamo očitno nekaj povedati, česar nočejo slišati,« je ugibala sestra Paloma v videoposnetku, ki je bil poslan različnim medijem v Španiji. »Rekli so, da smo nori, da smo kult – in še veliko hujše.« Nekaj ​​tednov po prekinitvi vezi z Vatikanom so bile redovnice junija 2024 izključene iz Cerkve. Po tem je izbruhnil spor glede nadzora nad samostanom v Beloradu in drugimi nepremičninami, ki pripadajo skupnosti, ki so jih zdaj redovnice prav tako izgubile.

Znašle so se pred velikim izzivom, kam zdaj? Njihovo iskanje stalnega doma se je izkazalo za težavno, ker, kot je pojasnil Canals, želijo ostati skupaj in imeti tudi veliko hišnih ljubljenčkov. »Niso le čustveno, ampak tudi finančno uničene, ker so bile vse njihove gospodarske dejavnosti, kot je prodaja čokolade in peciva, bojkotirane.«