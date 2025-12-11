Ups! Vučić ni vedel, da so mikrofoni vključeni (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je sinoči v Bruslju, ob prihodu na srečanje na Evropski komisiji (EK), predsednici Ursuli von der Leyen dejal, da je »pravkar prejel sporočilo iz Moskve«. Von der Leyen mu je na to odgovorila: »V redu, počakajmo …«

Njune besede so ujele kamere in hitro pritegnile pozornost evropskih novinarjev, še posebej zaradi občutljivega trenutka v odnosih med Evropsko unijo in Rusijo ter zaradi pogostih kritik Bruslja na račun neusklajenosti Srbije z evropsko skupno zunanjo politiko. Za zdaj ni znano, na kaj se Vučićevo sporočilo iz Moskve natančno nanaša, prav tako pa nobena stran tega dogodka za zdaj ni uradno komentirala, poroča Jutarnji list.

Sicer sta Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta António Costa Vučiću sporočila, da je pomembno, da Srbija dela na izboljšanju pravne države in svobode medijev.