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DRUGI PREDSEDNIŠKI MANDAT

Uresničilo se je: Aleksandar Vučić je odstopil s položaja srbskega predsednika

Vučić je svoj odstop sporočil ob 20. uri v nagovoru pred sedežem predsedstva.
Aleksandar Vučić ni več predsednik Srbije. FOTO: Sasa Djordjevic Afp
Aleksandar Vučić ni več predsednik Srbije. FOTO: Sasa Djordjevic Afp
STA, M. J.
 27. 9. 2026 | 20:43
 27. 9. 2026 | 21:11
4:40
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Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes tudi uradno odstopil s položaja in s tem predčasno končal svoj drugi predsedniški mandat. Njegove naloge bo do izvolitve novega predsednika začasno opravljala predsednica narodne skupščine Ana Brnabić, Srbijo pa tako poleg predčasnih parlamentarnih volitev čakajo še predčasne predsedniške volitve.

Vučić je svoj odstop sporočil ob 20. uri v nagovoru pred sedežem predsedstva. Po poročanju Tanjuga je med drugim dejal, da je zvesto služil vsem državljanom in Srbiji ter da je svoja dva predsedniška mandata opravljal častno in pošteno. »V dveh stavkih vam želim podati poročilo: zvesto sem vam služil, vsem vam, naši domovini Srbiji. Svoja dva predsedniška mandata sem opravljal častno in pošteno. Ali bom Srbiji služil še naprej ali ne, ne vem, vem pa, da sem ponosen na vse, kar smo skupaj naredili,« je dejal zbranim. Ocenil je, da je imela Srbija v času njegovega mandata ves čas mir in stabilnost, da se je okrepilo gospodarstvo ter da je dinar že 14 let stabilen.

»Nikoli, ampak res nikoli v svoji zgodovini tega nismo imeli. To ste naredili vi, dragi prijatelji. In takrat sem tudi dejal: ne glede na to, koliko smo naredili in koliko smo se borili, vem, da smo naredili veliko napak. Tudi jaz sem jih naredil. Imeli smo veliko ljudi, ki so se do naših državljanov vedli arogantno in oblastno. Ljudi, ki so bili prijazni, dokler niso zasedli položaja, ko pa so ga zasedli, so pozabili na tiste, ki so jih izvolili in zaradi katerih so bili izvoljeni. Zato želim, da to v prihodnosti skupaj spremenimo,« je pozval.

 

Če predsedniku Srbije mandat predčasno preneha, ga v skladu z ustavo začasno nadomesti predsednik narodne skupščine, ki predsedniške naloge lahko opravlja največ tri mesece. V tem času mora razpisati volitve novega predsednika tako, da jih izvedejo najpozneje v treh mesecih od prenehanja mandata.

Na prihodnost gleda z veseljem

Navedel je, da je bil najdlje v srbski zgodovini predsednik republike, odkar je bila uvedena večstrankarska demokracija. »Ponosen sem, ker sem to lahko dosegel zahvaljujoč vašim glasovom in vaši podpori. Želim vam povedati samo nekaj, pa čeprav mi je nocoj težko. Razen nostalgije na prihodnost gledam z veseljem, saj vem, da nas čaka še veliko zmag in da nas čaka še veliko uspehov. Vem tudi, da bo Srbija v prihodnosti še močnejša. Že prihodnje leto bomo po stopnji gospodarske rasti najmočnejše gospodarstvo v vsej Evropi,« je poudaril.

Drugi predsedniški mandat bi se Vučiću sicer iztekel maja prihodnje leto. FOTO: Oliver Bunic Afp
Drugi predsedniški mandat bi se Vučiću sicer iztekel maja prihodnje leto. FOTO: Oliver Bunic Afp

Še pred uradnim odstopom je danes Vučić v pogovoru za javno radiotelevizijo RTS dejal, da je domovini služil zvesto, častno in pošteno ter da imajo prihajajoče parlamentarne volitve zgodovinski pomen in bodo določile pot Srbije, navaja srbska tiskovna agencija Tanjug. Prepričan je, da je ves čas svojega predsedniškega mandata užival podporo ljudi in hkrati napovedal, da bo sprejel odločitev o pomilostitvi nekaterih posameznikov, pri čemer ni navedel na koga se bodo te odločitve nanašale. »Govorim o nekaterih ljudeh, ki so sodelovali v dogodkih v državi v zadnjem letu in pol na obeh straneh,« je dodal.

Za predsednika države ne more več kandidirati

Drugi predsedniški mandat bi se Vučiću sicer iztekel maja prihodnje leto, po ustavi pa za predsednika države ne more več kandidirati. Po današnjem odstopu se bo vključil v volilno kampanjo pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami 25. oktobra. Predčasne parlamentarne volitve že več mesecev zahtevajo študenti, ki so tudi na čelu skoraj dve leti trajajočih protivladnih protestov. Ti so se začeli po zrušitvi nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, v kateri je umrlo 16 ljudi. Protestniki so sprva zahtevali kaznovanje odgovornih za nesrečo, pozneje pa so demonstracije prerasle v širši izraz nezadovoljstva zaradi sistemske korupcije in represije v državi.

Glavni odbor vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) je nedavno odločil, da bo Vučić na parlamentarnih volitvah nosilec liste Aleksandar Vučić - Združena Srbija in kandidat stranke za predsednika vlade. Republiška volilna komisija je za volitve ta mesec potrdila tudi študentsko listo Študenti zmagujejo. Podprlo jo je več opozicijskih strank, ki so ob tem umaknile svoje kandidatne liste, odločitev pa utemeljile s potrebo po čim večji enotnosti opozicije pred volitvami.

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