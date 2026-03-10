Ušle podrobnosti praznovanja Trumpovega rojstnega dne: »Bizaren spektakel pred Belo hišo«(VIDEO)

Še štiri mesece je do 80. rojstnega dne Donalda Trumpa, a ameriški mediji že razkrivajo presenetljive načrte za praznovanje. Po poročanju ameriških medijev bodo 14. junija, prav na Trumpov rojstni dan, v Beli hiši potekali dvoboji UFC. Toda to naj bi bil šele začetek neobičajnega spektakla.

Kot piše New York Post, naj bi načrtovali prizore, ki jih v ameriški politiki še ni bilo: borci naj bi prihajali iz Ovalne pisarne, tehtanje pa naj bi potekalo pri Lincolnovem spomeniku. Takšni prizori naj bi po mnenju nekaterih dogodek spremenili v povsem nenavadno predstavo.

UFC je največja organizacija mešanih borilnih veščin (MMA) na svetu. V teh dvobojih se borci spopadejo v osemkotni kletki, imenovani oktagon, pri čemer uporabljajo različne borilne tehnike – od boksa in kickboksa do rokoborbe in brazilskega jiu-jitsuja. Borba se lahko konča z nokavtom, predajo ali sodniško odločitvijo po več rundah. UFC dogodki danes veljajo za ene najbolj gledanih borilnih spektaklov na svetu.

Idejo za dogodek naj bi imel prav Trump. Predsednik UFC Dana White je priznal, da je sprva okleval, saj je logistika izjemno zahtevna, vendar so se načrti sčasoma začeli uresničevati. Trump je idejo prvič omenil že julija 2025 na dogodku v Iowi, ki je zaznamoval začetek praznovanja 250. obletnice Združenih držav Amerike.

Davkoplačevalci naj ne bi plačali ničesar

White poudarja, da stroškov ne bodo krili ameriški davkoplačevalci. Po njegovih besedah bo celoten račun poravnala organizacija UFC. Že samo menjava trave na znamenitem južnem travniku Bele hiše po dogodku naj bi stala med 700.000 in milijonom dolarjev.

Dogodek bo po napovedih spremljalo približno 5000 ljudi na travniku Bele hiše, še okoli 85.000 gledalcev pa naj bi borbe spremljalo iz bližnjega parka Ellipse. Skupni stroški organizacije naj bi dosegli približno 60 milijonov dolarjev.

Na programu naj bi bilo šest ali sedem borb, prenos pa naj bi predvajala platforma Paramount+.

UFC je največja organizacija mešanih borilnih veščin (MMA) na svetu. V teh dvobojih se borci spopadejo v osemkotni kletki, imenovani oktagon, pri čemer uporabljajo različne borilne tehnike – od boksa in kickboksa do rokoborbe in brazilskega jiu-jitsuja. Borba se lahko konča z nokavtom, predajo ali sodniško odločitvijo po več rundah. UFC dogodki danes veljajo za ene najbolj gledanih borilnih spektaklov na svetu.

Kritiki govorijo o »norosti«

Načrti pa niso navdušili vseh. Britanski časnik The Independent je poročal, da naj bi Trump razmišljal celo o gradnji stadiona za 100.000 ljudi v bližini Bele hiše, kar je sprožilo ostre odzive. Nekateri kritiki so idejo označili za »norost na ravni Kim Džong Una«, na družbenih omrežjih pa se vrstijo vprašanja, kdo bo projekt sploh financiral.

Trump na kritike odgovarja samozavestno. »Postavili bodo nekaj res neverjetnega,« je dejal novinarjem. Po njegovih besedah bi lahko dogodek pritegnil rekordno število obiskovalcev in postal eden največjih spektaklov ob 250. obletnici Amerike.

Ali bo načrt res zaživel in kako bo videti takšen dogodek v središču ameriške politike, pa bo jasno šele čez nekaj mesecev. Za zdaj pa je eno gotovo, da načrti za Trumpov rojstni dan že zdaj dvigujejo ogromno prahu.