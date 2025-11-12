Usmrtili bika Miška, ki je teroriziral celo vas, prijavitelji v šoku: »To ni bil naš namen«

Več tednov je pobegli bik, težak okrog 900 kilogramov, taval po ulicah Gračca, glasno rjovel, se drgnil ob avtomobile, kopal jame po vrtovih, izruval je celo nekaj sadnega drevja. Vaščani so se bali, da bo prej ali slej koga napadel ali resno poškodoval njihovo imetje, zato so se po več neuspešnih pogovorih z lastnikom živali obrnili na veterinarsko inšpekcijo.

Inšpektorji so pri pregledu in oceni stanja ugotovili, da bik res predstavlja »nevarnost za ljudi in imetje« ter »ogroža zdravje in varnost ljudi in živali«, zato so odredili usmrtitev živali. »Za odpravo neposredne nevarnosti za življenje in zdravje ljudi so bili sprejeti nujni ukrepi na podlagi Zakona o zaščiti živali in Zakona o splošnem upravnem postopku, z odločbo pa je bilo odrejeno, da pooblaščena oseba bika usmrti,« so za hrvaške medije sporočili z veterinarske inšpekcije državnega inšpektorata.

Bika Miška so v torek popoldne uspavali.

Prebivalci kraja Gračac nedaleč od Zadra so nad odločitvijo inšpektorata sicer presenečeni in mnogim je žal, da se je Mišku to moralo zgoditi, še posebno ker je jasno, čigava je bila žival, zato bi morali po njihovem mnenju pristojni ravnati drugače.

»Večkrat smo šli do njega. Samo izgovarjal se je, da je vse v redu, in trdil, da se težava ne bo ponovila. Bik je priden, ničesar ti ne bo naredil, je bil njegov odgovor na naše skrbi,« so za portal 24sata povedali domačini, ki so zaradi usmrtitve živali v šoku. »Ni bil naš namen, da ga dajo uspavati, hoteli smo samo spet mirno živeti, mislili smo, da bodo to uredili kako drugače,« je za hrvaške medije povedal eden od domačinov.

Kot je ugotovil inšpekcijski nadzor, so Miškovega lastnika trikrat prijavili na policijo. Medtem je njegov lastnik Ivica Šimunović bika preprodal za več tisoč evrov, ni pa novemu lastniku povedal, da je žival nevarna in da ves čas uhaja iz ograde.

»Prodal sem ga pred mesecem dni in še vedno čakam, da ga novi lastnik pride iskat. Bik je pobegnil, ker je nekdo odstranil vzmet z električnega pastirja in ograje ter izpustil živali. Potem ljudje niso zaprli vrat na svoje parcele in je bik hodil po njihovih dvoriščih in vrtovih. Poravnal sem škodo, ki jo je povzročil. Novi lastnik bi moral že priti po bika in samo moja dobra volja je, da še skrbim zanj,« je dejal Šimunović, lastnik družinske kmetije, s katere je bik pobegnil.

Dodal je, da je šlo za bika pasme simentalec, ti pa so prijazni, zato ne bi nikomur storil žalega. Kako se bosta zdaj dogovorila z moškim, ki je Miška kupil, a so ga usmrtili, preden bi prišel ponj, ni znano.