Na Poljskem se je v boj za nadzor nad ustavnim sodiščem vpletla še Narodna banka Poljske (NBP). Po poročanju portala Money.pl je ta ustavila vsa plačila sodišča, in sicer na zahtevo predsednika sodišča Bogdana Swieczkowskega, ki ga je suspendirala proevropska vlada Donalda Tuska. Swieczkowski je tako kot guverner centralne banke Adam Glapinski blizu opozicijski stranki Zakon in pravičnost (PiS), ki ostro nasprotuje menjavi na vrhu sodišča. Iz NBP, ki upravlja račune sodišča, so sporočili, da niso pristojni za odločanje o sporu glede upravljanja sodišča, a so se glede na razmere čutili dolžne prenehati izvrševati plačilne naloge, ki jih je izdalo sodišče. Portal Rzeczpospolita je včeraj poročal, da vlada že preučuje možnosti za izplačila, med njimi uporabo računa pri državni razvojni banki BGK. Začasna vodja sodišča Anna Korwin-Piotrowska je ob tem napovedala, da bodo plače in druge obveznosti poravnane v prihodnjih dneh.

Stranka PiS, ki je vladala med letoma 2015 in 2023, je imenovala sodnike s političnimi povezavami, ne da bi upoštevala prejšnja imenovanja. Evropsko sodišče za človekove pravice je leta 2021 to prakso razsodilo za nezakonito. EU je sodišče obtožila pomanjkanja neodvisnosti. Tusk si od nastopa funkcije leta 2023 po drugi strani prizadeva razveljaviti sporna imenovanja. Vendar poljski predsednik Karol Nawrocki, k čigar izvolitvi leta 2025 je znatno pomagala stranka PiS, blokira prisego novih sodnikov.