V Argentini se je zbralo 2397 zlatih prinašalcev: »Priča smo nečemu zgodovinskemu«

Zlati prinašalci so ena najbolj prikupnih pasem psov, znani pa so predvsem po prijaznem značaju, zaradi katerega se dobro ujamejo ne le s skrbnikom, ampak tudi z drugimi družinskimi člani. Nič čudnega, torej, da je ljubiteljev te pasme po svetu ogromno. Da svoje ljubljenčke tudi radi pokažejo svetu, je dokazalo ponedeljkovo srečanje v Buenos Airesu v Argentini. Ljubitelji zlatih prinašalcev so se zbrali v parku Bosques de Palermo na dogodku, imenovanem Zlati val, z namenom, da bi podrli neformalni svetovni rekord. »Priča smo nečemu zgodovinskemu,« je komentiral organizator srečanja Fausto Duperre, ko so se horde zlatih prinašalcev in njihovih lastnikov začele zgrinjati na dogovorjeni kraj. Udeleženci so prihajali iz različnih delov Argentine, nekateri tudi iz tujine, vsi pa so s seboj pripeljali ljubljenčke najrazličnejših starosti.

Organizator je dogodek označil za zgodovinski.

Dogodek je uspešno izpolnil poslanstvo in zbral v parku rekordnih 2397 kosmatincev. Prejšnji rekord, ki ga je leta 2024 postavil Vancouver, je znašal 1685 zlatih prinašalcev. »Resnično sem hvaležen in srečen, ponosen, navdušen in hkrati presrečen,« se je dosežka razveselil Duperre, ki na družbenih omrežjih redno objavlja vsebine o svojem 10-letnem zlatem prinašalcu Oliju in velja za vplivneža med lastniki te pasme. Na južni polobli je zdaj poletje, v Argentini so decembra le mesec proč od najbolj vročega meseca v letu, dnevne temperature pa so v teh dneh presegle 30 stopinj. Mnogi udeleženci so si med srečanjem pogrnili po travi odeje in imeli piknik ter na kar se da udoben način počakali, da so prostovoljci popisali njihovega psa.