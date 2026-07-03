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PESARSKI TRIPTIH

V Benetkah restavrirajo to pomembno delo italijanskega slikarja

Umetnostni kritik John Ruskin ga je označil za eno najboljših slik na svetu.
Skoraj 35 let po restavratorskem posegu leta 1990 je bil triptih predmet nove raziskave. FOTO: Didier Descouens (wikipedia)
Skoraj 35 let po restavratorskem posegu leta 1990 je bil triptih predmet nove raziskave. FOTO: Didier Descouens (wikipedia)
STA, G. S.
 3. 7. 2026 | 15:15
2:14
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V Benetkah restavrirajo triptih Frari, imenovan tudi Pesarski triptih, ki ga je ustvaril italijanski renesančni slikar Giovanni Bellini. Naročilo je prejel leta 1488, nastal je v spomin na leta 1478 preminulo Franceschino Tron. Bil je del širšega projekta, ki je vključeval še ureditev kapele v zakristiji, kjer je bila pokopana Franceschina. Po pisanju spletnega portala Art Daily je umetnostni kritik iz 19. stoletja John Ruskin triptih Frari opisal kot eno od »najboljših slik na svetu«.

Učil se je pri očetu

Giovanni Bellini (1430–1516) se je rodil v Benetkah. Bil je član znane slikarske družine, njegov oče je bil Jacopo Bellini, njegov brat Gentile Bellini in njegov svak Mantegna. Učil se je pri očetu in Mantegni. Velja za začetnika in enega glavnih predstavnikov beneškega renesančnega slikarstva. Prvi je začel uporabljati barvo kot glavno izrazno sredstvo.

Delo priča o izjemno prefinjeni Bellinijevi slikarski tehniki in njegovi sposobnosti psihološke karakterizacije likov. Nagrobna plošča Tronove je še danes ohranjena v kapeli in na njej je mogoče prebrati imena naročnikov, njenih sinov Nicoloja, Benedetta in Marca Pesaroja.

Svetniška imena sinov

Triptih se je do danes ohranil skupaj z izvirnim, bogato izrezljanim in pozlačenim gotskim okvirjem. V osrednjem delu je naslikal Marijo z Jezusom v naročju. Svetniki, po katerih so poimenovani Franceschinini trije sinovi in mož, so upodobljeni na krilih triptiha. Skoraj 35 let po restavratorskem posegu leta 1990 je bil triptih predmet nove raziskave, ki je potekala v letih 2023 in 2024 in razkrila tudi številne stare doslikave, vidne poškodbe lesnih črvov. S konzervatorskimi postopki bodo stabilizirali barvne sloje in zmanjšali površinske premaze ter tako slikovno površino naredili berljivejšo.

Velja za začetnika beneškega renesančnega slikarstva.
Velja za začetnika beneškega renesančnega slikarstva.

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BenetkeItalijaumetnostGiovanni Bellini
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