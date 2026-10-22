V Beogradu potekal veliki zaključni shod Študentske liste, oglejte si spektakularne posnetke

Pred nedeljskimi predčasnimi volitvami v Srbiji je danes v središču Beograda potekal velik predvolilni shod opozicijskega študentskega gibanja, na katerem se je zbralo več deset tisoč ljudi. Hkrati so v srbski prestolnici in v mestih po državi potekala zborovanja vladajoče Srbske napredne stranke v podporo donedavnemu predsedniku Aleksandru Vučiću.

Na trgu Slavija v Beogradu je danes pod geslom Zmaga kliče potekalo sklepno predvolilno zborovanje Študentske liste - Študenti zmagujejo, na katerem se je zbralo več deset tisoč študentov in njihovih podpornikov. Ti so z zastavami, vzklikanjem in piskanjem korakali skozi Beograd, preden so se zbrali na trgu, prizorišču nekaterih njihovih največjih protestov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Udeležence shoda so nagovorili študenti in nekateri kandidati Študentske liste za parlament. Na zborovanju je bilo po poročanju srbskih medijev opaziti tudi rektorja beograjske univerze Vladana Đokića, ki se je v minulih mesecih omenjal kot morebitni kandidat študentskega gibanja za premierja. Sočasno s predvolilnim shodom študentov je v Beogradu in v drugih krajih po Srbiji svoja zborovanja ob zaključku volilne kampanje organizirala tudi vladajoča Srbska napredna stranka, ki podpira kandidaturo donedavnega predsednika države Aleksandra Vučića.

Vučić, ki je nosilec liste Aleksandar Vučić - Združena Srbija, je na dogodku v Novem Beogradu dejal, da danes prirejajo shode na 150 lokacijah. Kot je poudaril, želijo s tem poslati sporočilo, da zanje Srbija ni zgolj Beograd, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. V nastopu na televiziji RTS, med predstavitvijo programa liste, na kateri kandidira za predsednika vlade, pa je Vučić obljubil, da bo vlada pod njegovim vodstvom, če na volitvah 25. oktobra pridobi zaupanje državljanov, majhna in učinkovita. Ne nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitvah bo po uradnih podatkih sodelovalo 18 kandidatnih list, pri čemer se napoveduje tesen obračun med Študentsko listo in listo Aleksandar Vučić - Združena Srbija, zbrano okoli SNS. Študentom, ki so začeli protestirati po zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, je v okviru liste uspelo povezati ideološko razdeljene nasprotnike oblasti.

Glede na javnomnenjsko raziskavo, objavljeno v torek, bi 44,5 odstotka volivcev svoj glas namenilo Študentski listi, medtem ko bi 42,7 odstotka volivcev podprlo listo Aleksandar Vučić - Združena Srbija.