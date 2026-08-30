V Beogradu ugrabili pet tujcev in zanje zahtevali 30.000 evrov odkupnine

Srbska policija je rešila pet tujcev, ki so jih ugrabili v sredo v srbski prestolnici Beograd in zanje zahtevali odkupnino 30.000 evrov, je danes sporočilo srbsko notranje ministrstvo. Prijeli so tudi tri moške, ki jih sumijo, da so ugrabili dva državljana Afganistana in tri državljane Turčije ter zanje zahtevali odkupnino.

Notranje ministrstvo je na svoji spletni strani sporočilo, da so bili aretirani rojeni leta 1996, 1983 ter 1997. Slednji je državljan Bosne in Hercegovine. Prijeli so jih na podlagi naloga višjega javnega tožilstva v Beogradu. Ugrabljene tuje državljane so po navedbah policije prepeljali v počitniško hišo v občini Vladimirci, ki leži okoli 80 kilometrov zahodno od Beograda. Sumijo, da so jih tam »fizično in psihično zlorabljali«.

Srbska javna televizija RTS je objavila policijski posnetek, v katerem je videti notranjost počitniške hiše in belega kombija domnevnih ugrabiteljev. Videti je tudi ugrabljene, ki so jim zakrili obraze. Osumljencem so odredili 48-urno pridržanje, nato jih bo policija predala pristojnemu tožilstvu.