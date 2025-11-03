  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAPETOSTI V SRBIJI

V Beogradu vse bolj napeto! Mati pokojnega študenta nadaljuje stavko: »Naj jih bo sram«

Policija je v pripravljenosti, ulice so polne, v zraku je čutiti nemir.
Dijana Hrka, mati umrlega Stefana. FOTO: Djordje Kojadinovic Reuters

Dijana Hrka, mati umrlega Stefana. FOTO: Djordje Kojadinovic Reuters

FOTO: Marko Djurica Reuters

FOTO: Marko Djurica Reuters

Dijana Hrka že več dni gladovno stavka. REUTERS/Marko Djurica FOTO: Marko Djurica Reuters

Dijana Hrka že več dni gladovno stavka. REUTERS/Marko Djurica FOTO: Marko Djurica Reuters

Dijana Hrka, mati umrlega Stefana. FOTO: Djordje Kojadinovic Reuters
FOTO: Marko Djurica Reuters
Dijana Hrka že več dni gladovno stavka. REUTERS/Marko Djurica FOTO: Marko Djurica Reuters
N. P.
 3. 11. 2025 | 17:32
3:23
A+A-

Pred srbsko skupščino je močno napeto. Danes zjutraj so se tam začeli zbirati protestniki, ki podpirajo Dijano Hrko, mater pokojnega študenta Stefana Hrke. Pred parlamentom, v tako imenovanem Ćacilendu, kjer so postavljeni šotori, domala vre. Policija je v pripravljenosti, ulice so polne, v zraku je čutiti nemir, poroča Jutarnji.hr.

Po divji nedeljski noči, ko je prišlo do spopadov med nasprotniki režima Aleksandra Vučića in njegovimi privrženci, je bil ponedeljek v srbski prestolnici nekoliko mirnejši. A ozračje je naelektreno. Policija je priprla 37 ljudi, med njimi tudi nekdanjega košarkarja Vladimirja Štimca, ki naj bi bil po poročanju portala Nova.rs kmalu izpuščen.

Policija je sporočila, da so bili pridržani zaradi »motenja javnega reda in miru«, a posnetki z družbenih omrežij kažejo povsem drugo sliko – množico ljudi, ki mirno protestira.

Mati nadaljuje gladovno stavko

Pred parlamentom že več dni gladovno stavka Dijana Hrka, mati mladeniča, ki je umrl po tragičnem padcu nadstreška v Novem Sadu. Obkrožena s podporniki je danes zbranim povedala: »Najpomembnejša mi je podpora ljudi – pomeni, da smo enotni in da se držimo skupaj. Naj jih bo sram! Vučića, Dačića in vse, ki to gledajo!«

FOTO: Marko Djurica Reuters
FOTO: Marko Djurica Reuters

Zbrani so 16 minut molčali v spomin na umrle. Hrka pravi, da je ne bo strah in da ne bo odnehala, dokler se ne razpišejo volitve in ne izpolnijo zahteve študentov.

Vučić udaril nazaj, protestnike označil za »strahopetce«

Predsednik Aleksandar Vučić se je odzval ostro. Protestnike je v pogovoru za provladni Informer označil za »strahopetce«, ki naj bi, po njegovih besedah, »napadli policijo in bežali, ko so dobili odgovor«.

A posnetki, ki so jih delili protestniki, kažejo drugačno sliko. Na njih se vidi, kako ljudje mirno stojijo, medtem ko Vučićevi privrženci in policija nadzorujejo prostor pred skupščino.

Dijana Hrka že več dni gladovno stavka. REUTERS/Marko Djurica FOTO: Marko Djurica Reuters
Dijana Hrka že več dni gladovno stavka. REUTERS/Marko Djurica FOTO: Marko Djurica Reuters

Nova »sovražnica številka 1«

Provladni mediji so si medtem poiskali novo tarčo. Tokrat so se spravili na sodnico Ksenijo Marić, ki je odredila izpustitev Vladimirja Štimca. Informer jo je označil za »sovražnico številka ena« in ji očital, da je »sramotno izpustila nasilneža«. Napadli so jo tudi osebno, saj je soproga nekdanjega tožilca Bruna Vekarića, ki je po pisanju režimskih medijev »povezan z antisrbskimi krogi«.

Pred skupščino je veliko policistov, a tudi vse več ljudi. V Beograd prihajajo skupine iz različnih delov Srbije, med njimi iz Novega Sada. Po poročanju Nova.rs pred Ćacilendom postavljajo nove šotore, v ograjenem delu pred parlamentom pa se zbirajo privrženci Srbske napredne stranke (SNS).

Beograd diha v napetem pričakovanju. Policija je ujeta med dvema ognjema: na eni strani so ljudje, ki zahtevajo spremembe in pravico, na drugi pa Vučićevi podporniki in državne strukture.

Več iz teme

Aleksandar VučićprotestiSrbijapolicijaBeogradNovi Sadstavkaprotestniki
ZADNJE NOVICE
17:32
Novice  |  Svet
NAPETOSTI V SRBIJI

V Beogradu vse bolj napeto! Mati pokojnega študenta nadaljuje stavko: »Naj jih bo sram«

Policija je v pripravljenosti, ulice so polne, v zraku je čutiti nemir.
3. 11. 2025 | 17:32
17:17
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NOVICE

Do srede raste Luna, še vedno smo v intenzivnem škorpijonskem obdobju

Polna luna je tokrat na 13. stopinji bika.
3. 11. 2025 | 17:17
17:04
Novice  |  Slovenija
OSNOVNE ŠOLE

Takšno je stanje na dolenjskih osnovnih šolah prvi dan po krompirjevih počitnicah

Vinko Logaj je pozval, naj šole ministrstvu v desetih dneh sporočijo, ali potrebujejo varnostnike.
3. 11. 2025 | 17:04
17:00
Bulvar  |  Suzy
ITALIJO OBOŽUJEJO

Popotnik Grega Skočir z družino na jugu Italije (Suzy)

Navdušeni popotniki so med drugim obiskali Neapelj.
3. 11. 2025 | 17:00
16:36
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZA

V prestolnici se je delno porušil stolp! Več oseb evakuiranih, eden ujet v ruševinah (FOTO, VIDEO)

Enega od evakuiranih delavcev so reševalci odpeljali v bolnišnico in je v kritičnem stanju.
3. 11. 2025 | 16:36
16:22
Bulvar  |  Domači trači
VISOKI KRITERIJI

Renata Saje pokazala bivšega in javno vprašala Špelo Grošelj to

K deljenju fotografije na družbenih omrežjih jo je spodbudila prav Špela Grošelj.
3. 11. 2025 | 16:22

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Bo v treh letih konec napadov?

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki