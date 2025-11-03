V Beogradu vse bolj napeto! Mati pokojnega študenta nadaljuje stavko: »Naj jih bo sram«

Pred srbsko skupščino je močno napeto. Danes zjutraj so se tam začeli zbirati protestniki, ki podpirajo Dijano Hrko, mater pokojnega študenta Stefana Hrke. Pred parlamentom, v tako imenovanem Ćacilendu, kjer so postavljeni šotori, domala vre. Policija je v pripravljenosti, ulice so polne, v zraku je čutiti nemir, poroča Jutarnji.hr.

Po divji nedeljski noči, ko je prišlo do spopadov med nasprotniki režima Aleksandra Vučića in njegovimi privrženci, je bil ponedeljek v srbski prestolnici nekoliko mirnejši. A ozračje je naelektreno. Policija je priprla 37 ljudi, med njimi tudi nekdanjega košarkarja Vladimirja Štimca, ki naj bi bil po poročanju portala Nova.rs kmalu izpuščen.

Policija je sporočila, da so bili pridržani zaradi »motenja javnega reda in miru«, a posnetki z družbenih omrežij kažejo povsem drugo sliko – množico ljudi, ki mirno protestira.

Mati nadaljuje gladovno stavko

Pred parlamentom že več dni gladovno stavka Dijana Hrka, mati mladeniča, ki je umrl po tragičnem padcu nadstreška v Novem Sadu. Obkrožena s podporniki je danes zbranim povedala: »Najpomembnejša mi je podpora ljudi – pomeni, da smo enotni in da se držimo skupaj. Naj jih bo sram! Vučića, Dačića in vse, ki to gledajo!«

FOTO: Marko Djurica Reuters

Zbrani so 16 minut molčali v spomin na umrle. Hrka pravi, da je ne bo strah in da ne bo odnehala, dokler se ne razpišejo volitve in ne izpolnijo zahteve študentov.

Vučić udaril nazaj, protestnike označil za »strahopetce«

Predsednik Aleksandar Vučić se je odzval ostro. Protestnike je v pogovoru za provladni Informer označil za »strahopetce«, ki naj bi, po njegovih besedah, »napadli policijo in bežali, ko so dobili odgovor«.

A posnetki, ki so jih delili protestniki, kažejo drugačno sliko. Na njih se vidi, kako ljudje mirno stojijo, medtem ko Vučićevi privrženci in policija nadzorujejo prostor pred skupščino.

Dijana Hrka že več dni gladovno stavka. REUTERS/Marko Djurica FOTO: Marko Djurica Reuters

Nova »sovražnica številka 1«

Provladni mediji so si medtem poiskali novo tarčo. Tokrat so se spravili na sodnico Ksenijo Marić, ki je odredila izpustitev Vladimirja Štimca. Informer jo je označil za »sovražnico številka ena« in ji očital, da je »sramotno izpustila nasilneža«. Napadli so jo tudi osebno, saj je soproga nekdanjega tožilca Bruna Vekarića, ki je po pisanju režimskih medijev »povezan z antisrbskimi krogi«.

Pred skupščino je veliko policistov, a tudi vse več ljudi. V Beograd prihajajo skupine iz različnih delov Srbije, med njimi iz Novega Sada. Po poročanju Nova.rs pred Ćacilendom postavljajo nove šotore, v ograjenem delu pred parlamentom pa se zbirajo privrženci Srbske napredne stranke (SNS).

Beograd diha v napetem pričakovanju. Policija je ujeta med dvema ognjema: na eni strani so ljudje, ki zahtevajo spremembe in pravico, na drugi pa Vučićevi podporniki in državne strukture.