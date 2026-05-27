V BiH od danes strožje kazni za prometne prekrške in uporabo mobilnega telefona

Kršiteljem cestnoprometnih predpisov v Bosni in Hercegovini od danes grozijo strožje kazni z globo do 2500 evrov. Te prinaša novi zakon o varnosti cestnega prometa, ki za najhujše kršitve poleg visokih glob uvaja tudi druge ukrepe, kot je trajen odvzem vozila, poročajo mediji v BiH.

Največja novost je uvedba prekrška »objestna vožnja«, za katerega so zagroženi globa od 2000 do 3000 konvertibilnih mark (približno 1000 do 1500 evrov), šestmesečni odvzem vozniškega dovoljenja in dve kazenski točki, možen pa je tudi trajen odvzem vozila.

Za objestno vožnjo bodo med drugim šteli prekoračitev dovoljene hitrosti za več kot 40 kilometrov na uro v naselju oziroma za več kot 60 kilometrov na uro zunaj naselja, prehitevanje kolone vozil prek neprekinjene črte ter vožnjo z več kot 1,5 promila alkohola v krvi ali pod vplivom drog. Enako bo obravnavana tudi vožnja skozi rdečo luč, če bo policija voznika zalotila, da je to v 20 minutah storil večkrat.

Če bo objestna vožnja botrovala prometni nesreči, bodo kazni še strožje. Voznikom bodo izrekli globe v višini od 3000 do 5000 konvertibilnih mark (približno 1500 do 2500 evrov) in prepoved vožnje za devet mesecev.

Zakon uvaja tudi strožje kazni za uporabo mobilnega telefona med vožnjo brez prostoročnega sistema, neuporabo varnostnega pasu in uporabo naprav, ki motijo delovanje policijskih radarjev.

Za uporabo telefona med vožnjo ali neuporabo varnostnega pasu so predvidene globe od 200 do 400 mark (približno 100 do 200 evrov). Če voznik ob takšnem prekršku povzroči prometno nesrečo, se kazen zviša na 400 do 2000 mark (približno 200 do 1000 evrov), vozniku pa lahko za do šest mesecev prepovejo vožnjo.

Policija napoveduje dosledno izvajanje novih pravil, katerih cilj je zmanjšati število prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Posebno pozornost bo namenjala večkratnim kršiteljem.