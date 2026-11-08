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TRAGEDIJA, KI ODMEVA

V bližini strelskega pokola so bili tudi slovenski dijaki, v ponedeljek jim bo na voljo posebna pomoč

Napadalec je v soboto okoli 15. ure z avtomobilom zapeljal na glavni trg drugega največjega poljskega mesta in začel iz vozila streljati na naključne mimoidoče.
Krakov je pretresla huda tragedija. FOTO: Wojtek Radwanski Afp
Krakov je pretresla huda tragedija. FOTO: Wojtek Radwanski Afp
STA, M. J.
 8. 11. 2026 | 19:25
 8. 11. 2026 | 20:17
2:41
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V neposredni bližini prizorišča sobotnega napada v Krakovu, v katerem je bilo ubitih šest ljudi, 16 pa ranjenih, so bili tudi dijaki 4. letnika ptujske gimnazije, ki so bili na dvodnevni ekskurziji na Poljskem. Pravočasno so se umaknili na varno in se že vrnili domov, so danes sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Kot so dodali, se zavedajo, da lahko takšni dogodki pri mladih povzročijo stisko, zato bo dijakom v ponedeljek na voljo tudi psihološka pomoč. Na ministrstvu so še izrazili zadovoljstvo, da so vsi dijaki varno doma, in poudarili, da sta njihova varnost in dobro počutje na prvem mestu.

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V domu napadalca, ki je v središču Krakova ubil 6 ljudi, našli tri trupla: »Verjetno gre za ožje družinske člane«

Za 24UR je o tragediji spregovoril eden izmed dijakov četrtega letnika omenjene gimnazije. »Mi smo v času dogajanja stali nekje 100 metrov stran od samega dogajanja. Nismo videli točno, za kaj se gre. Na začetku smo slišali par strelov, se med sabo spogledovali, nismo vedeli, za kaj se gre, ali bi leteli ali ne bi. Potem pa smo videli čez par sekund množico ljudi, kako je začela tekati proti nam. V tistem smo se vsi obrnili in začeli tekati, kolikor je le šlo. Jaz sem ostal z mojimi sošolci. V momentu sploh ne veš, kaj se dogaja, neki adrenalin drži. Nisem nekaj konkretnega niti čutil vmes. Ko pa smo nekako prišli na neko varno točko, smo se malo umirili in takoj poklicali profesorja in ostale dijake, če so vsi okej,« je opisal dogajanje.

Ubitih devet ljudi

Napadalec, 24-letni poljski državljan, je v soboto okoli 15. ure z avtomobilom zapeljal na glavni trg drugega največjega poljskega mesta in začel iz vozila streljati na naključne mimoidoče. Po obvestilu o napadu je posredovala poljska policija, ki je napadalca v streljanju ranila in ga aretirala. Pri tem sta bila ranjena tudi dva policista. V napadu je bilo ubitih šest ljudi, skupno 16 pa ranjenih. Kasneje so na domu napadalca našli trupla še treh ljudi. Policija je danes potrdila, da gre za njegove starše in sestro.

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Po navedbah poljskega notranjega ministra Marcina Kierwinskega obstajajo znaki, da se je napadalec navduševal nad skrajno desnimi ideologijami in da je imel radikalna ultranacionalistična stališča. Preiskovalci še ugotavljajo, ali je bil to motiv za napad.

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