V bolnišnico prišel po pomoč, nekaj ur pozneje bil mrtev! Poslanka v solzah: »Star je bil samo 32 let, čigavo ime želijo prikriti?«

Smrt 32-letnega Kristiana Josipa Periša v zagrebški psihiatrični bolnišnici še naprej pretresa Hrvaško. Po razkritju domnevnega nasilja nad pacientom se zdaj vrstijo tudi hudi politični očitki. Poslanci vladajoče HDZ zagrebškim oblastem očitajo prikrivanje okoliščin smrti, poslanka Nikolina Baradić pa je med govorom komaj zadrževala solze.

Smrt 32-letnega Kristiana Josipa Periša v zagrebški psihiatrični bolnišnici še naprej pretresa Hrvaško. Po razkritju domnevnega nasilja nad pacientom se zdaj vrstijo tudi hudi politični očitki. FOTO: Jutarnji List/zajem Zaslona

Poslanci vladajoče stranke HDZ zahtevajo odgovore, zakaj je moralo miniti kar dva tedna, preden je vodstvo bolnišnice pregledalo posnetke nadzornih kamer, ki naj bi razkrivali nasilno ravnanje zdravstvenega osebja.

Poslanci Nikola Mažar, Marin Piletić in Nikolina Baradić so zahtevali razjasnitev vseh okoliščin smrti in odgovornost vpletenih. Ob tem so zagrebškega župana Tomislava Tomaševića in njegove politične zaveznike obtožili poskusa prikrivanja dogodka.

»Kaj pa tista dva tedna?«

Mažar je poudaril, da so bili po njegovih navedbah pri obravnavi pacienta kršeni protokoli, vodstvo bolnišnice pa pristojnega ministrstva ni pravočasno obvestilo o dogodku. Prepričan je tudi, da je bilo v dogajanje vpletenih več ljudi, ne le zdravstveni tehniki. Ostro se je odzval na pojasnila zagrebškega župana, da so pristojni 4. novembra pregledali posnetke in jih predali policiji. »Sprašujem, kaj pa tista dva tedna? Kaj pa tista dva tedna, ko so vsi tam vedeli, kaj se je zgodilo, pa niso storili popolnoma ničesar?« je dejal Mažar.

Po njegovem mnenju gre najmanj za prikrivanje okoliščin smrti. Ocenil je, da želi leva opozicija preprečiti nadaljnjo razpravo o primeru. »Izboriti se moramo za resnico, ki si jo zaslužijo pokojnik, njegova družina in javnost,« je poudaril.

Poslanka s solzami v očeh: »Star je bil samo 32 let«

Še posebej čustven je bil nastop poslanke Nikoline Baradić, ki je po poklicu medicinska sestra. Opozorila je, da mora smrt pacienta potrditi zdravnik, zato jo zanima, kdo je bil odgovorni zdravnik, ki bi moral 21. oktobra po koncu izmene kolegom predati informacije o dogajanju.

»Te osebe nihče ne omenja, kot da sploh ne obstaja. Zanima me, čigavo ime želijo prikriti. Koga želijo zaščititi Mirando Mrsić, ekipa iz Možemo! in vodstvo bolnišnice?« se je vprašala. Nato je s solzami v očeh opozorila na tragično usodo mladega pacienta.

Še posebej čustven je bil nastop poslanke Nikoline Baradić, ki je po poklicu medicinska sestra. FOTO: Zajem Zaslona Hrt

»Govorimo o fantu, ki je bil star komaj 32 let, ki je prišel v bolnišnico po pomoč in jo le nekaj ur pozneje zapustil mrtev,« je dejala Baradićeva.

Posnetki razkrili domnevno nasilje nad pacientom

Po doslej objavljenih informacijah naj bi zdravstveni tehniki med fizičnim obvladovanjem pacienta uporabili prekomerno silo. Posnetki nadzornih kamer naj bi med drugim prikazovali udarce, pritiskanje s kolenom na vrat in držanje blazine na pacientovem obrazu. Ravnateljica bolnišnice Majda Grah je posnetke pregledala šele 4. novembra, torej 14 dni po smrti pacienta. Dan pozneje je o sumu kaznivega dejanja obvestila policijo.

Štirje zdravstveni tehniki so se znašli v preiskovalnem priporu zaradi suma hudega umora. Njihova kazenska odgovornost še ni pravnomočno ugotovljena.