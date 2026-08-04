V bordelu, kamor zahaja vse več Slovencev, razkrili cene in najbolj nenavadne želje strank

Novinarji hrvaškega Dnevnika Nove TV so obiskali legalni bordel Diablo v avstrijskem Beljaku, ki leži le nekaj deset kilometrov od slovenske in hrvaške meje. Po besedah lastnika ga obiskuje vse več strank iz sosednih držav, saj je prostitucija v Avstriji pod določenimi pogoji zakonita, poleg Hrvatov pa prihajajo tudi Slovenci, Italijani in Nemci. V bordelu trenutno dela približno 30 deklet iz različnih držav, med njimi iz Romunije, Madžarske, Češke, Slovaške in Južne Amerike. Dekleta sama določajo svoj delovni čas, bordel pa jim zagotavlja sobe, varovanje in druge pogoje za delo.

Koliko stane obisk?

Po navedbah lastnika gost ob prihodu plača vstopnino, nato pa se z izbranim dekletom neposredno dogovori za storitev. Osnovna storitev praviloma stane okoli 100 evrov, cena pa je odvisna od trajanja in želja stranke. Plačilo prejme neposredno spolna delavka, bordel pa svoj delež zasluži z vstopninami in najemom prostorov.

Čeprav bordel stoji v Avstriji, lastnik pravi, da domačinov ni veliko. Med obiskovalci prevladujejo Hrvati, Italijani, Slovenci in Nemci, saj je Beljak zaradi lege tik ob meji lahko dostopen. Prav Hrvatov je po njegovih besedah iz leta v leto več.

Veliko strank potrebuje predvsem pozornost in pogovor. FOTO: Getty Images

Imajo tudi sobe za posebne želje

Diablo ni običajen bordel. Poleg klasičnih sob imajo tudi tematsko opremljene prostore, med njimi tako imenovano sadomazohistično sobo, namenjeno posebnim željam obiskovalcev. Poleg sadomazohističnih praks in dominacije nekateri povprašujejo po igrah vlog, med bolj nenavadnimi pa so fetiši na stopala, čevlje in usnje. Lastnik poudarja, da mora biti pri vseh storitvah prisotno soglasje obeh strani in da lahko vsako dekle samo odloči, česa ne želi početi. Obstajajo tudi posebne sobe, kjer se gostje z dekleti najprej pogovorijo. Pove še, da velik del obiska predstavlja prav druženje in pogovor, saj številni gostje iščejo predvsem družbo in ne zgolj spolnih storitev.

Lastnik je med obiskom razkril tudi, kaj mu o balkanskih gostih pripovedujejo dekleta. Po njegovih besedah pravijo, da so balkanci praviloma komunikativni, dobre volje in pripravljeni zapraviti več za zabavo, zaradi česar jih imajo številne rade med svojimi strankami. Dodal je, da pogosto pridejo v družbi prijateljev, obisk bordela pa združijo z večernim izletom v mesto.

Dekleta v povprečju v enem večeru sprejmejo od pet do deset strank, odvisno od dneva in obiska. Največ dela imajo ob petkih in sobotah, ko se v Beljak pripelje največ gostov iz sosednjih držav. Poudaril je tudi, da nobena od zaposlenih ni dolžna sprejeti stranke ali storitve, ki je ne želi opraviti, saj ima vsaka pravico postaviti svoje meje.

Bordel poudarja, da je delo v Avstriji strogo regulirano. Spolne delavke morajo izpolnjevati zakonske pogoje, redno opravljati zdravstvene preglede in delati prostovoljno, bordeli pa so pod nadzorom pristojnih organov. Prav zaradi jasnih pravil in zakonitega delovanja številni obiskovalci raje izberejo avstrijske bordele kot nezakonite oblike prostitucije v okoliških državah.