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SPORNO POIMENOVANJE

V Bruslju potrdili: zrezek brez mesa ni več zrezek

Po novem bodo nekateri izrazi rezervirani izključno za živila živalskega izvora.
Vegi burgerji so dovoljeni, zrezki pa so lahko samo iz mesa. FOTO: AFP
Vegi burgerji so dovoljeni, zrezki pa so lahko samo iz mesa. FOTO: AFP
T. H.
 1. 7. 2026 | 09:16
2:15
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Če ste doslej v trgovini kupovali veganske zrezke ali slanino, bo kmalu drugače. Evropska unija je namreč dokončno prižgala zeleno luč pravilom, ki bodo precej spremenila poimenovanje izdelkov na trgovskih policah. Bruselj odslej sporoča: zrezek je zrezek samo, če je iz mesa, če ga v njem ni, se ne sme več imenovati zrezek. Enako velja za rastlinsko slanino. Nova pravila, ki jih je zdaj dokončno potrdil tudi Svet EU, so del širšega paketa ukrepov za krepitev položaja evropskih kmetov. Namen sprememb naj bi bil bolj pošten odnos v prehranski verigi in večja preglednost za kupce, največ pozornosti pa je pritegnila prav odločitev o poimenovanju rastlinskih izdelkov.

Vegetarijanski zrezki in slanina bodo morali poiskati nova imena.

Po novem bodo nekateri izrazi rezervirani izključno za živila živalskega izvora. Na seznamu so med drugim zrezek, slanina, kotlet, piščanec, jagnjetina, govedina, svinjina in še nekateri drugi izrazi, ki jih potrošniki običajno povezujejo z mesom. Zagovorniki sprememb trdijo, da gre predvsem za zaščito kupcev pred zavajanjem. Menijo, da mora biti že iz imena jasno, kaj človek kupuje, in da ne bi smelo prihajati do nejasnosti med mesnimi izdelki in njihovimi rastlinskimi različicami.

Sprva so želeli evropski poslanci prepovedati tudi izraze, kot sta vegi burger ali veganska klobasa, vendar je predlog naletel na odpor. Posebej glasni so bili v delu živilske industrije, predvsem v Nemčiji, kjer je trg rastlinskih nadomestkov med največjimi v Evropi. Po burnih razpravah je sledil kompromis: burgerji in klobase lahko ostanejo, zrezki in slanina pa bodo morali poiskati nova imena. Spremembe ne bodo začele veljati čez noč. Industrija bo dobila več let časa za prilagoditev, zato bodo kupci še nekaj časa na policah videvali tudi stare oznake. Nato bo na jedilnikih nastopila nova doba, ko brezmesni zrezek ne bo več zrezek.

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