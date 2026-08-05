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VAL MIGRANTOV

V Ceuti ujetih okrog tisoč mladoletnikov?! Postali žrtve zakonodaje, starši jih mrzlično iščejo

Ker so lokalne kapacitete za namestitev otrok zasedene, se mnogi spopadajo s pomanjkanjem hrane ter bivajo na ulicah.
V Španiji vprašanje premestitve mladoletnih migrantov na celino ostaja jabolko spora med vlado in opozicijo. FOTO: Henry Nicholls Afp

V Španiji vprašanje premestitve mladoletnih migrantov na celino ostaja jabolko spora med vlado in opozicijo. FOTO: Henry Nicholls Afp

Na diplomatski in politični ravni se stopnjujejo nesoglasja glede vzrokov za ta nepričakovani val. FOTO: Henry Nicholls Afp

Na diplomatski in politični ravni se stopnjujejo nesoglasja glede vzrokov za ta nepričakovani val. FOTO: Henry Nicholls Afp

Večina migrantov se je že vrnila v Maroko. FOTO: Henry Nicholls Afp

Večina migrantov se je že vrnila v Maroko. FOTO: Henry Nicholls Afp

V Španiji vprašanje premestitve mladoletnih migrantov na celino ostaja jabolko spora med vlado in opozicijo. FOTO: Henry Nicholls Afp
Na diplomatski in politični ravni se stopnjujejo nesoglasja glede vzrokov za ta nepričakovani val. FOTO: Henry Nicholls Afp
Večina migrantov se je že vrnila v Maroko. FOTO: Henry Nicholls Afp
N. P.
 5. 8. 2026 | 15:15
2:48
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Španska enklava Ceuta na severnoafriški obali se po hudem migrantskem pritisku počasi vrača v ustaljene tirnice. Večina od približno 72.000 migrantov, ki so v zadnjih dneh prek morja in obalne pregrade vstopili na špansko ozemlje, se je že vrnila v Maroko. Po podatkih španskega notranjega ministrstva je bilo vračanje v večini primerov prostovoljno, saj so ljudje spoznali, da so zmogljivosti tega malega mesta s 84.000 prebivalci povsem zapolnjene in da so možnosti za prehod na evropsko celino neznatne.

Kljub umiritvi razmer v enklavi ostaja okoli 1000 mladoletnikov brez spremstva staršev ali skrbnikov, ki predstavljajo najbolj ranljivo skupino. Španska zakonodaja organom prepoveduje prisilno vračanje mladoletnih oseb čez mejo ter zahteva, da jim država zagotovi ustrezno oskrbo in zaščito. Ker pa so lokalne kapacitete za namestitev otrok zasedene, se mnogi med njimi spopadajo s pomanjkanjem hrane ter bivajo na ulicah, v improviziranih zavetiščih ali na plažah. Vlada v Madridu je za pomoč mladoletnikom v Ceuti že namenila 25 milijonov evrov, Civilna garda pa je na mejnem prehodu odprla urad za pogrešane osebe, saj številni starši na maroški strani meje mrzlično iščejo informacije o svojih otrocih.

Španska zakonodaja organom prepoveduje prisilno vračanje mladoletnih oseb čez mejo. 

Medtem ko na terenu poteka reševanje humanitarnih vprašanj, se na diplomatski in politični ravni stopnjujejo nesoglasja glede vzrokov za ta nepričakovani val. Španske oblasti so krivdo sprva pripisale delovanju kriminalnih združb in mrež za tihotapljenje ljudi. Na drugi strani maroški uradniki trdijo, da je bila kriza neposredna posledica nedavne sodbe španskega vrhovnega sodišča z dne 8. julija, ki je prepovedala takojšnje vračanje migrantov po morski poti, če na tistem delu obale ni postavljene fizične pregrade. Po navedbah Maroka so mreže za preprodajo ljudi to pravno spremembo hitro izkoristile za spodbujanje množičnega prehoda.

Dogajanje v Ceuti je sprožilo tudi odzive znotraj Evropske unije in španske domače politike. Po prvotnih pomislekih posameznih članic glede varnosti schengenskega območja so ministri EU na izrednem zasedanju izrazili solidarnost s Španijo ter dosegli dogovor o nadaljnjih ukrepih za zaščito zunanjih meja. V sami Španiji pa vprašanje premestitve mladoletnih migrantov na celino ostaja jabolko spora med vlado in opozicijo, saj posamezne regionalne oblasti zavračajo sprejem novih oseb ter zahtevajo njihovo vrnitev v domovino.

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