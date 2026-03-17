V delu Evrope so poustvarili afriški deževni gozd

Britancem ne bo več treba leteti v afriški deževni gozd, da bi si ogledali divjo, neukročeno naravo in gorile. Projekt Afriški gozd v živalskem vrtu v Bristolu z gostimi drevesnimi krošnjami in divjimi rastlinami ponuja okolje, ki spominja na njihov naravni življenjski prostor. Park leži v bližini izvoza 17 z avtoceste M5. Afriški gozd bo vrata odprl 1. aprila.

Poleg goril se po parku prosto sprehajajo rdečeglavi mangabi, tam pa živijo tudi gangeški gavial, papiga sivi žako in več izjemno ogroženih vrst sladkovodnih rib iz Zahodne Afrike.

»To ni tipičen živalski vrt. Gre za projekt ohranjanja narave z močnim poslanstvom varovanja ogroženih vrst in habitatov. Večina živali, za katere skrbimo, je zdaj v divjini ogroženih in so del ciljno usmerjenih programov ohranjanja narave. Vsak obisk podpira pomembno delo v Združenem kraljestvu in tujini ter pomaga varovati vrste za prihodnje generacije,« pojasnjuje Justin Morris, izvršni direktor projekta, za katerim stoji bristolski živalski vrt.

Družina goril, ki je prej prebivala v živalskem vrtu, se je že preselila v nov, prostornejši dom. Obiskovalci bodo pogrešali le enega člana, samca Jocka, ki je poginil le dva tedna po selitvi. Samec zahodne nižinske gorile je slovel po vodstvenih sposobnostih in močni osebnosti. Njegova smrt ni bila nepričakovana, saj je imel že prej zdravstvene težave. Glede na to, da je bil z 42 leti najstarejša živeča gorila v Veliki Britaniji, se je že pred selitvijo vedelo, da se počasi poslavlja od tega sveta.

Živalski vrt se bo Jocku ob slovesnem odprtju poklonil. Po besedah organizatorjev bo v ospredju tesna vez med gorilami in človekom, ki jo je pomagal vzpostaviti prav Jock.

Po njegovi smrti je v parku ostalo sedem goril, Touni, Kera, Kala, Afia, Ayana, Hasani in Juni. Najstarejša samca sta slednja dva, ki štejeta šele pet let. Med samičkami je najstarejša Kera, ki jih ima okoli 21.