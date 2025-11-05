V domu za ostarele umrlo deset ljudi. Več ranjenih, tudi reševalci (VIDEO, FOTO)

Po prvih informacijah je v ognjenih zubljih življenje izgubilo deset stanovalcev doma, medtem ko so v Univerzitetnem kliničnem centru Tuzla zdravniško oskrbeli okoli 20 ljudi – med njimi gasilce, policiste, zdravstvene delavce, zaposlene in stanovalce doma.

Trupla bodo prepeljali v komemorativni center, kjer bodo opravili identifikacijo in obdukcijo.

FOTO: Pixsell

Na kraju dogodka je preiskovalna ekipa, ogled pa bo izveden, ko bodo za to izpolnjeni pogoji, da se ugotovijo vzroki požara in vse druge okoliščine, pomembne za preiskavo, so po navajanju Avaza sporočili s policije.

10 mrtvih in najmanj dvajset poškodovanih

Točno število ranjenih še ni znano, saj poškodovane še vedno sprejemajo v bolnico. Po zadnjih podatkih jih je najmanj 20, nekateri so v težkem stanju. Požar je izbruhnil nekaj pred 21. uro, na kraj pa so takoj prihiteli gasilci, reševalci in policija.

»S hitro intervencijo so pripadniki Poklicne gasilske enote Tuzla požar uspeli omejiti in pogasiti, ob podpori kolegov iz Srebrenika ter prostovoljnih gasilskih društev Gornja Tuzla in Tuzla, pa tudi z asistenco policijske uprave ministrstva za notranje zadeve Tuzlanskega kantona,« so sporočili iz doma.

FOTO: Pixsell

»Živim v tretjem nadstropju. Pogledala sem skozi okno in videla goreče delce, ki so padali z zgornjih nadstropij. Stekla sem na hodnik. V zgornjih nadstropjih so ljudje, ki so priklenjeni na posteljo,« je za BHRT vidno pretresena povedala stanovalka doma Ruža.

Preživela stanovalka: V najvišjih nadstropjih so bili negibni ljudje

Ena od preživelih stanovalk, Ruža Gajić, je za Avaz.ba povedala, da je potem, ko je legla v posteljo, zaslišala pokanje.

»Ne vem, ali so se prostori odprli ali počili, živim v tretjem nadstropju. Takoj sem poklicala recepcijo, a se nisem mogla povezati. Nato sem pogledala skozi okno in videla, da nekaj pada,« je opisala dramatične trenutke. Kmalu zatem je prišel nekdo preverit, ali je v nevarnosti.

»Nekdo se je pojavil in vprašal, ali smo ogroženi. Rekla sem, da nisem, a čutim dim, zamaka, ne vem niti, ali so okna cela,« je dodala.

Gajićeva pravi, da nima informacij o žrtvah, vendar ve, da so pristojni najprej začeli reševati ljudi iz višjih nadstropij. Svojo sobo je morala zapustiti zaradi poškodb. »Grem k bratrančevi ženi, v svojo sobo ne morem. Pri mojem vhodu kaplja, rekli so mi, naj grem, če imam kam,« je povedala.

Posebej je izrazila skrb za druge stanovalce doma.

»Zaskrbljena sem za mnoge. Veliko je stanovalcev, ki ne bodo pazili, ne bodo izklopili naprav iz vtičnic. Ne vem, kaj se dogaja. V najvišjih nadstropjih so negibni ljudje,« je pretresena zaključila.