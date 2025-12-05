Dovolj imajo! V tej državi EU bodo razglasili izredne razmere zaradi Belorusije

Litovska premierka Inga Ruginiene je danes napovedala, da bo vlada zaradi balonov iz Belorusije, ki naj bi jih uporabljali tihotapci, razglasila izredne razmere zaradi grožnje civilni varnosti. Premierka pri tem ni izključila možnosti sprejetja odločnejših ukrepov, če se razmere ne bodo spremenile. Kot je v izjavi za novinarje pojasnila Ruginiene, sedaj pripravljajo pravno podlago in ustrezne dokumente za uvedbo ukrepov, pri tem pa je razglasitev izrednih razmer označila za »najboljši ukrep v tem trenutku«, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izredne razmere omogočajo vladi in lokalnim oblastem, da namenijo dodatna sredstva za boj proti balonom za tihotapljenje. Premierka je pri tem po poročanju AFP dala vedeti, da naj bi vlada izredne razmere razglasila prihodnji teden.

V Litvi so morali oktobra in novembra večkrat začasno zaustaviti promet na dveh največjih letališčih v Vilniusu in Kaunasu zaradi vdorov balonov, ki naj bi jih beloruski tihotapci uporabljali za tihotapljenje cigaret v Evropsko unijo. Litva je zaradi incidentov za mesec dni zaprla mejo z Belorusijo. Oblasti v Vilniusu trdijo, da balone, ki letijo do deset kilometrov visoko, namerno izstreljujejo v zračni prostor, kjer letijo letala, kar po njihovem predstavlja napad na civilno letalstvo. V Minsku so obtožbe Litve zavrnili.

Zabeležili 599 kršitev zračnega prostora z baloni

Po podatkih litovskega ministrstva za notranje zadeve so letos v državi zabeležili 599 kršitev zračnega prostora z baloni za tihotapljenje iz Belorusije in 197 z droni. Litva, ki je članica EU in Nata, že dalj časa obtožuje Belorusijo, sicer tesno zaveznico Moskve, da izvaja hibridno vojskovanje.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v ponedeljek po pogovoru z litovskim predsednikom Gitanasom Nausedo sporočila, da EU v luči nedavnih incidentov ob litvansko-beloruski meji pripravlja nove sankcije proti Belorusiji.