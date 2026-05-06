V eksploziji v tovarni pirotehnike umrlo 21 ljudi

V izjemno močni eksploziji v tovarni pirotehnike na Kitajskem je v ponedeljek po poročanju kitajskih medijev umrlo najmanj 21 ljudi, 61 pa je ranjenih. Policija je aretirala vodstvo podjetja. Eksplozija je odjeknila v mestu Liuyang v provinci Hunan, ki velja za središče kitajske proizvodnje ognjemetov, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo množico zaporednih eksplozij ter ogromen oblak dima, ki se dviga v zrak.

Ker se je nesreča zgodila blizu dveh skladišč smodnika, so morali evakuirati tudi bližnje prebivalce z območja, ki je od tovarne oddaljeno tri kilometre. Kitajski predsednik Xi Jinping je že kmalu zatem vse pristojne pozval, naj storijo resnično vse za iskanje pogrešanih in zdravljenje ranjenih. Prav tako je zahteval hitro preiskavo nesreče ter poudaril, da morajo krivci zanjo odgovarjati. Kitajska proizvaja velik delež pirotehnike, s katero trgujejo po vsem svetu. V preteklosti so se med proizvodnjo že večkrat zgodile hude nesreče s smrtnimi žrtvami in poškodbami. Junija lani je v eksploziji v tovarni pirotehnike v Hunanu umrlo devet ljudi, takšne, kot se je zgodila tokrat, pa še ni bilo.