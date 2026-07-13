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SMRTONOSNI VIRUS

V Evropi potrdili nov primer ebole! Za to različico ni cepiva, bolnikom lahko pomagajo le s podpornim zdravljenjem

V Kongu je zaradi izbruha umrlo že okoli 670 ljudi, v Evropi pa so letos obravnavali že več primerov okužbe.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Kaja Grozina
 13. 7. 2026 | 13:45
4:25
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V Univerzitetni bolnišnici v Frankfurtu zdravijo ameriškega državljana, okuženega z virusom ebole. Gre za drugega bolnika iz ZDA, ki so ga v zadnjih dveh mesecih zaradi zdravljenja prepeljali iz Demokratične republike Kongo v Nemčijo. Nemške oblasti zagotavljajo, da zaradi strogih varnostnih ukrepov za prebivalce in druge bolnike ni nevarnosti.

Bolnik je v Frankfurt prispel ponoči s posebnim letalskim prevozom, nato pa so ga namestili na visoko varnostni izolacijski oddelek Univerzitetne bolnišnice. Nemško ministrstvo za zdravje je potrdilo, da gre za ameriškega državljana, ki je v Kongu deloval v okviru humanitarne organizacije. Po podatkih ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) je bil bolnik pozitiven na različico virusa Bundibugyo, ki povzroča trenutni izbruh bolezni v Kongu. Strokovnjaki opozarjajo, da gre za eno zahtevnejših oblik ebole, saj zanjo trenutno ni ne odobrenega cepiva ne standardnega specifičnega zdravljenja.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Ebola je zelo nalezljiva in življenjsko ogrožajoča bolezen, ki se prenaša z neposrednim stikom z okuženo osebo ali njenimi telesnimi tekočinami. Prav zato okužene prevažajo s posebej opremljenimi letali, v bolnišnicah pa jih zdravijo na strogo ločenih izolacijskih oddelkih, kjer ni stika z drugimi pacienti. Nemško ministrstvo za zdravje poudarja, da zaradi takšnega sistema zdravljenja za širšo javnost ni tveganja.

Virus se širi zelo hitro 

To ni prvi primer zdravljenja ameriškega bolnika z ebolo v Nemčiji letos. Že maja so v berlinski bolnišnici Charité sprejeli zdravnika, ki se je med humanitarnim delom okužil v Kongu. Njegovo stanje je bilo nekaj časa kritično, vendar je po dobrih dveh tednih zdravljenja okreval in zapustil bolnišnico. Zaradi možne izpostavljenosti virusu so pod zdravniškim nadzorom takrat spremljali tudi njegove najbližje družinske člane. Virus Bundibugyo je bil konec junija prvič potrjen tudi v Evropi. V Franciji so okužbo odkrili pri zdravniku humanitarne organizacije, ki se je vrnil iz vzhodnega Konga. Po prihodu so ga nemudoma osamili, po več negativnih testih in brez razvoja simptomov pa so ga v začetku julija odpustili iz bolnišnice.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Razmere v Demokratični republiki Kongo medtem ostajajo zelo resne. Po zadnjih podatkih je zaradi trenutnega izbruha umrlo okoli 670 ljudi, okuženih pa je bilo najmanj 1830. Zdravstveni strokovnjaki opozarjajo, da se virus širi hitreje kot pri katerem koli dosedanjem izbruhu ebole. Najhujša epidemija te bolezni je sicer med letoma 2014 in 2015 v Zahodni Afriki zahtevala več kot 11.000 življenj. Tudi takrat so več obolelih prepeljali na zdravljenje v Nemčijo, vendar vseh zdravnikom ni uspelo rešiti.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Kaj je ebola in kako se prenaša?

Ebola je ena najnevarnejših nalezljivih bolezni na svetu. Gre za virusno hemoragično mrzlico, ki lahko povzroči hudo okvaro notranjih organov, krvavitve in v številnih primerih tudi smrt. Virus se ne prenaša po zraku, temveč z neposrednim stikom s krvjo ali drugimi telesnimi tekočinami okužene osebe oziroma prek okuženih predmetov, kot so igle, medicinska oprema ali oblačila. 

Prvi simptomi se običajno pojavijo od dva do 21 dni po okužbi. Bolezen se najprej kaže z visoko vročino, hudim glavobolom, bolečinami v mišicah in sklepih, izrazito utrujenostjo ter bolečim grlom. Temu se pogosto pridružijo bruhanje, driska in bolečine v trebuhu, pri težjih oblikah bolezni pa lahko pride tudi do notranjih in zunanjih krvavitev ter odpovedi več organov.

Zdravljenje je odvisno od vrste virusa. Za nekatere različice ebole danes obstajajo učinkovita cepiva in zdravila, vendar za različico Bundibugyo, ki povzroča trenutni izbruh v Demokratični republiki Kongo, za zdaj še ni odobrenega cepiva niti specifičnega zdravila. Zdravniki bolnikom zato zagotavljajo predvsem intenzivno podporno zdravljenje – nadomeščanje tekočin in elektrolitov, vzdrževanje krvnega tlaka, zdravljenje zapletov ter oskrbo v strogo izoliranih enotah.

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ebolabolezenvirusvarnostzdravljenje
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