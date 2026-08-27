V evropski državi napad drona, poln eksploziva trčil v letalo (FOTO)

Vozlišče letališča Leipzig/Halle, ki ga uporabljajo tako komercialna kot vojaška letala zavezništva Nato, je bilo priča resnemu varnostnemu incidentu. Posnetki nadzornih kamer so razkrili, da je dron, napolnjen z vojaškim eksplozivom Semtex, na parkirišču trčil v krilo ukrajinskega tovornega letala. Katastrofo in morebitno eksplozijo je po besedah strokovnjakov preprečilo zgolj srečno naključje.

Član nemškega parlamentarnega odbora za nadzor varnostnih služb Konstantin von Notz je opozoril, da bi lahko šlo za hudo katastrofo in resen vojaški napad na nemško letališče. Istega dne so zabeležili še en incident z dronom, deset dni kasneje pa so na bližnjem polju našli še tretje plovilo s sledmi eksploziva.

Incident je sprožil val političnih odzivov. Nemški kancler Friedrich Merz je poudaril, da se Nemčija vse pogosteje sveti kot tarča napadov, usmerjenih v povzročanje resne materialne škode ali žrtev, ter obljubil, da bodo odgovorni za to plačali. Čeprav uradna preiskava krivca še ni imenovala, so se špekulacije nemudoma usmerile proti Moskvi. Ministrstvo za notranje zadeve je potrdilo le, da Leipzig ni osamljen primer, temveč del večje mreže groženj.

FOTO: Axel Schmidt Reuters

Varnostni strokovnjaki in nekdanji obveščevalci opozarjajo, da oklevanje pri imenovanju odgovornih prinaša tveganje. Po njihovem mnenju Rusija s povečevanjem hibridnih napadov in vdorov z droni preizkuša meje ter reakcijski čas Nata z jasnim ciljem: odvrniti evropske zaveznice od nadaljnje pomoči Ukrajini.