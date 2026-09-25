V evropski državi sestrelili ruski dron, prebivalci se množično pripravljajo na evakuacije

Potem ko je ruski dron iz Belorusije vstopil v litovski zračni prostor, se je med prebivalci te baltske države razširil strah pred morebitnim napadom, zato mnogi želijo biti pripravljeni na najhujše. Oblasti več držav po Evropi že dalj časa opozarjajo svoje državljane, naj si shrambe založijo s pločevinkami in drugimi trajnimi izdelki, ki bi jim prišli prav v primeru vojne ali prekinjene dobave hrane, prav tako svetujejo, da imajo ljudje doma dovolj gotovine za nekaj mesecev ter osnovne pripomočke za prvo pomoč. V Litvi pa so prebivalci zdaj začeli množično kupovati posebne torbe, ki že vsebujejo vse, kar potrebujejo za hitro evakuacijo doma in preživetje v prvih nekaj dneh po njej - vodo in hrano, zdravila, komplet prve pomoči, svetilko, rezervne baterije, radijski sprejemnik, dežni plašč in odejo, ki pomaga ohranjati telesno toploto.

Manvydas Poškus, predstavnik enega od podjetij, ki prodajajo vnaprej pripravljene torbe za nujne primere, je za litovski javni servis LRT povedal, da vsak večji varnostni incident skoraj takoj povzroči skok v prodaji in teh je bilo od začetka tovrstnih incidentov že kar nekaj. Pripravljene torbe za evakuacijo se v Litvi prodajajo po cenah, ki se začnejo pri približno 159 evrih, posamezni kompleti pa stanejo do 279 evrov. Še posebej iskani so kompleti, namenjeni celotnim družinam.

Prebivalci si tovrstne torbe seveda lahko pripravijo tudi sami, potrebujejo le dovolj veliko torbo, najbolj takšno, ki si jo lahko oprtajo na ramena, velikih kovčkov na kolesih pa naj se raje izogibajo, saj je z njimi gibanje oteženo. V torbo naj nato naložijo prej omenjene reči in še kaj, za kar sami menijo, da jim bo pomagalo preživeti prve dni zdoma. »Ne pozabite na dokumente, nikar pa torb ne polnite z nepotrebnimi rečmi, ki imajo zgolj sentimentalno vrednost,« še za lokalne medije še povedal Poškus.

Prebivalce pozvali, naj poiščejo zavetje

Tokratni brezpilotni letalnik, na katerem je bil tudi eksploziv, je v litovski zračni prostor vstopil iz Belorusije, prebivalci Vilne, Trakaija, Elektrėnaija in kasneje še območja Kaunasa pa so prejeli opozorila vojske, v katerih so jih pozvali, naj poiščejo zavetje. Dron so na koncu uničili pripadniki misije Nata za zračno obrambo. Litovski predsednik Gitanas Nausėda je sprva dejal, da je najverjetneje šlo za ruski dron tipa gerbera, ki je bil namenjen v Ukrajino, a je skrenil s poti, titovski obrambni minister Robertas Kaunas je kasneje potrdil, da je dron ruski in da Litva ni bila njegova tarča. Nelagodje in strah med tamkajšnjimi prebivalci kljub temu narašča, saj omenjeni incident ni bil prvi, bojijo pa se, da niti ne zadnji.