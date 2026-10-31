V Franciji s kladivi trgali tlakovce in jih metali, burno dogajanje tudi v Nemčiji (FOTO)

Čeprav so protesti zaradi draginje, slabih razmer v šolstvu in policijskega nasilja danes po Franciji večinoma potekali mirno, je policija v Parizu in ponekod drugod v državi uporabila solzivec in se spopadla s protestniki. Po navedbah francoskega notranjega ministrstva je bilo po vsej državi aretiranih več kot 290 ljudi. Po navedbah oblasti se je danes na pariške ulice podalo okoli 70.000 ljudi, v celotni državi pa naj bi jih protestiralo okoli 320.000. Po podatkih mladinskih organizacij pa je po vsej državi protestiralo skoraj pol milijona ljudi, od tega 200.000 v Parizu.

Tlakovce metali v policiste

»Protestni shodi so potekali mirno v okviru prijavljenih dogodkov,« je danes sporočilo notranje ministrstvo. Toda po navedbah ministrstva so t.i. radikalni elementi v več mestih, med drugim v Bordeauxu, Toulousu in Marseillu, poskušali prodreti v mestna središča »z namenom vandalizma in plenjenja«. Ko je kolona protestnikov na obrobju Pariza dosegla končni cilj, so tam po navedbah francoske tiskovne agencije AFP izbruhnili spopadi med policijo in nekaterimi protestniki. Več deset zamaskiranih ljudi, oblečenih v črno, je s pomočjo kladiv trgalo tlakovce in jih metalo v policiste. Na varnostne sile je bil vržen tudi vsaj en vžigalni predmet. Policija se je odzvala s solzivcem in več napadi s pendreki. Tudi v tretjem največjem francoskem mestu Lyonu so policisti uporabili solzivec, ker so ljudje vanje metali predmete. V mestu Toulouse na jugu države pa je policija zaradi nedovoljenega protesta, na katerem se je zbralo več tisoč ljudi, udeležence razgnala s pomočjo vodnega topa.

Protestno gibanje, ki združuje rumene jopiče, sindikate ter dijake in študente, je sprva opozarjalo na naraščajoče življenjske stroške, neenakost in slabšanje razmer v šolstvu. Med drugim sta ob današnjih protestih dva študentska sindikata za torek in četrtek napovedala blokade srednjih šol in univerz. Od vlade zahtevata reformo izobraževalnega sistema in izboljšanje učnih razmer.

Protesti tudi v Nemčiji

V več kot 30 nemških mestih so danes potekali protesti proti visokim življenjskim stroškom, varčevanju in vladni politiki, ki jih je organizirala skupina GenZ regelt!. Zaradi protestnikov, ki so v policiste metali predmete, je policija v nekaterih mestih, med drugim v Hamburgu in Kölnu, uporabila solzivec oz. vodni top.

Tudi v Nemčiji je bilo pestro. FOTO: Ralf Hirschberger Afp

V Frankfurtu je bilo v spopadih z demonstranti poškodovanih več policistov, v katere naj bi levičarski ekstremisti metali steklenice, kamenje in pirotehniko. Po navedbah notranjega ministra dežele Hessen Romana Posecka je bil eden od policistov mogoče hudo ranjen, toda obseg njegovih poškodb zdravniki še ugotavljajo, poroča dpa. Potem ko so bili policisti tarča napada, je policija razglasila, da so demonstracije končane in udeležence razgnala, uporabila je tudi vodni top. Policija je v Kölnu uporabila vodni top, potem ko so protestniki prižgali več kosov petard. Deželno notranje ministrstvo je pojasnilo, da so policisti ukrepali zoper »k nasilju nagnjenim demonstrantom«. Policija je tam sicer predhodno odpovedala protestnih shod zaradi pirotehnike in ker več udeležencev ni spoštovalo prepovedi zakrivanja obraza. V Hamburgu, kje se je zbralo več tisoč protestnikov, so posamezniki policiste obmetavali s pirotehniko in vanje metali tudi dele gradbene ograje. Pozneje so v bližini postaje podzemne železnice zažigali dele ograje. Policija je množico razgnala s pomočjo solzivca, ogenj pa pogasila z vodnim topom. Do prekinitve protesta je prišlo v Stuttgartu, kjer so si nekateri udeleženci zakrili obraze in uporabili pirotehniko. Po navedbah policije so protestniki že pred začetkom pohoda uporabili dimne bombe in petarde. Nekateri so tudi zapustili predvideno traso shoda.