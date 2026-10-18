V Franciji tudi danes napeto: prišlo je do spopadov in novih primerov plenjenja

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Potem ko so v soboto po celotni Franciji potekali množični protesti zaradi draginje, so se v Parizu tudi danes zbrali številni demonstranti. Shodi so prerasli v nasilje. Oblasti so poročale o spopadih med policijo in protestniki, pa tudi o novih primerih plenjenja, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah novinarjev tiskovne agencije AFP se je na trgu Republique v Parizu zbralo več sto ljudi. Policija je sporočila, da najnovejših protestov niso odobrili in zagotovila, da je vzpostavila varnostne ukrepe, da bi lahko po potrebi hitro posredovala.
Demonstracije v Parizu sledijo množičnim sobotnim protestom po celotni državi, ki jih je zaznamovalo nasilje. Ulice številnih mest so bile opustošene, oblasti pa so poročale o spopadih med policijo in protestniki, vlamljanju, plenjenju in požigih. V nasilju je bilo ranjenih najmanj 150 policistov, okoli 2000 ljudi so aretirali. Po navedbah notranjega ministrstva se je sobotnih protestov udeležilo več kot pol milijona ljudi, samo v Parizu jih je bilo okoli 110.000. Sindikati medtem trdijo, da je na protestih sodelovalo 800.000 ljudi.
V več italijanskih mestih so v soboto ob protestih proti visokim življenjskim stroškom izbruhnili nasilni spopadi s policijo. Najhuje je bilo v Milanu, kjer so zamaskirani mladeniči policiste obmetavali s steklenicami in pirotehničnimi sredstvi ter postavljali barikade, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.
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