V Franciji tudi danes napeto: prišlo je do spopadov in novih primerov plenjenja

Potem ko so v soboto po celotni Franciji potekali množični protesti zaradi draginje, so se v Parizu tudi danes zbrali številni demonstranti. Shodi so prerasli v nasilje. Oblasti so poročale o spopadih med policijo in protestniki, pa tudi o novih primerih plenjenja, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah novinarjev tiskovne agencije AFP se je na trgu Republique v Parizu zbralo več sto ljudi. Policija je sporočila, da najnovejših protestov niso odobrili in zagotovila, da je vzpostavila varnostne ukrepe, da bi lahko po potrebi hitro posredovala.

Francoski policisti so imeli tudi v nedeljo precej dela. FOTO: Abdul Saboor Reuters

Demonstracije v Parizu sledijo množičnim sobotnim protestom po celotni državi, ki jih je zaznamovalo nasilje. Ulice številnih mest so bile opustošene, oblasti pa so poročale o spopadih med policijo in protestniki, vlamljanju, plenjenju in požigih. V nasilju je bilo ranjenih najmanj 150 policistov, okoli 2000 ljudi so aretirali. Po navedbah notranjega ministrstva se je sobotnih protestov udeležilo več kot pol milijona ljudi, samo v Parizu jih je bilo okoli 110.000. Sindikati medtem trdijo, da je na protestih sodelovalo 800.000 ljudi.

Tudi v Italiji protesti

V več italijanskih mestih so v soboto ob protestih proti visokim življenjskim stroškom izbruhnili nasilni spopadi s policijo. Najhuje je bilo v Milanu, kjer so zamaskirani mladeniči policiste obmetavali s steklenicami in pirotehničnimi sredstvi ter postavljali barikade, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.