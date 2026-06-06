V Franciji žalujejo: umrla je vdova nekdanjega predsednika

V 94. letu starosti je v petek umrla Bernadette Chirac, vdova nekdanjega francoskega predsednika Jacquesa Chiraca. Ob smrti se ji je danes poklonil francoski predsednik Emmanuel Macron, poroča nemška tiskovna agencija dpa. »Odšla je velikodušna ženska. Narod deli žalost njene družine, bližnjih in vseh, ki so jo imeli radi,« je na družbenem omrežju X ob smrti Chirac zapisal Macron.

18. maja 1933 rojena Chirac se je leta 1956 poročila z Jacquesom Chiracom. Bila je edina francoska prva dama, ki je bila tudi sama dejavna v politiki. Med letoma 1979 in 2015 je bila namreč članica generalnega sveta departmaja Correze na jugovzhodu Francije. Jacques Chirac, ki je umrl leta 2019 star 86 let, je mesto francoskega predsednika zasedal med letoma 1995 in 2007.