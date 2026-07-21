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V halah se rojeva prihodnost bivanja

Hiše ne rastejo več samo na gradbiščih, sestavljajo jih tudi pod streho, hitro in pod strogim nadzorom
Montažne hiše osvajajo svetovne trge. FOTO: Arhiv Delo

Montažne hiše osvajajo svetovne trge. FOTO: Arhiv Delo

Le dvignejo jo in vam jo dostavijo. FOTO: Majamitrovic/ Getty Images

Le dvignejo jo in vam jo dostavijo. FOTO: Majamitrovic/ Getty Images

Marles je že dolgo znan po kakovostnih montažnih hišah. FOTO: Marles

Marles je že dolgo znan po kakovostnih montažnih hišah. FOTO: Marles

Marsikdo si zmotno predstavlja, da so za gradnjo bivališč še vedno nujni gradbeni odri. FOTO: Roman Šipić

Marsikdo si zmotno predstavlja, da so za gradnjo bivališč še vedno nujni gradbeni odri. FOTO: Roman Šipić

Montažne hiše osvajajo svetovne trge. FOTO: Arhiv Delo
Le dvignejo jo in vam jo dostavijo. FOTO: Majamitrovic/ Getty Images
Marles je že dolgo znan po kakovostnih montažnih hišah. FOTO: Marles
Marsikdo si zmotno predstavlja, da so za gradnjo bivališč še vedno nujni gradbeni odri. FOTO: Roman Šipić
L. K.
 21. 7. 2026 | 07:06
2:51
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Medtem ko si večina še vedno predstavlja gradnjo hiše kot mesece in mesece odrov, mešanja betona, prahu in večnih zamud, na Poljskem nastaja neka povsem drugačna zgodba. Tam hiše ne čakajo na vreme in improvizacijo na parceli, ampak jih izdelujejo lepo pod streho proizvodne hale.

V strogo nadzorovanih razmerah korak za korakom vgrajujejo vse, od jeklene konstrukcije, izolacije in inštalacij do zaključnih detajlov, ki jih običajno mojstri urejajo šele na terenu. Govorimo o načinu gradnje, ki očitno postaja prihodnost našega bivanja.

Vse se začne z jeklenim nosilnim ogrodjem. Nato sledi izjemno natančen proces, pri katerem je vsak kabel, vsaka cev in vsaka odprtina določena že pred začetkom proizvodnje. Ko se konstrukcija zapre, popravkov v bistvu ni več, zato vse večkrat preverijo. Napaka se ne seli na gradbišče, ampak jo odpravijo že takoj v hali.

Le dvignejo jo in vam jo dostavijo. FOTO: Majamitrovic/ Getty Images
Le dvignejo jo in vam jo dostavijo. FOTO: Majamitrovic/ Getty Images

Podoben model industrijske gradnje že leta razvija tudi Kitajska, od koder montažne hiše potujejo na svetovne trge. Njihova glavna prednost je nizka cena. Evropski pristop pa je drugačen; v ospredju so strožji standardi, nadzor kakovosti, prilagoditev lokalnim predpisom in trajnost.

Poljska se je v zadnjem desetletju v tišini razvila v eno najmočnejših evropskih središč za proizvodnjo montažnih hiš. Bližina velikih trgov, nižji stroški in močna industrijska osnova omogočajo hitro, stabilno in serijsko izdelavo, hkrati pa dovolj prilagoditev za posamezne kupce.

Slovenija v vrhu

Cene so različne. Manjši modeli lahko stanejo nekaj deset tisoč evrov, večje in popolnoma opremljene izvedbe pa presežejo 200.000 evrov. Na končni znesek vplivajo velikost, oprema, prevoz in zahteve trga, kamor je hiša namenjena.

Marles je že dolgo znan po kakovostnih montažnih hišah. FOTO: Marles
Marles je že dolgo znan po kakovostnih montažnih hišah. FOTO: Marles

Največja sprememba pa ni v tehnologiji, temveč v razmišljanju. Hiša postaja izdelek, ki gre skozi natančne faze proizvodnje. Manj je vremenskih tveganj, improvizacije in negotovosti glede rokov. Posebno pozornost namenjajo izolaciji in preprečevanju toplotnih mostov.

Evropski trg montažnih hiš se spreminja zelo hitro. Ob preprostih in cenejših objektih raste zanimanje vse bolj tudi za kakovostne, energetsko učinkovite hiše po meri.

Marsikdo si zmotno predstavlja, da so za gradnjo bivališč še vedno nujni gradbeni odri. FOTO: Roman Šipić
Marsikdo si zmotno predstavlja, da so za gradnjo bivališč še vedno nujni gradbeni odri. FOTO: Roman Šipić

Medtem ko Poljska vse bolj prevzema vlogo proizvodnega središča montažnih hiš, pa je treba poudariti, da tudi Slovenija ni daleč od vrha v vrhunski izdelavi montažnih hiš. Ker kupci iščejo vse večjo predvidljivost, nadzor nad stroški in manj presenečenj med gradnjo, je to dober podatek.

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