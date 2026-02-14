V hipu pogoltnilo ulico! Oglejte si posnetek trenutka, ko se je »odprla zemlja« (VIDEO)

V Šanghaju je v nekaj sekundah pogoltnilo velik del asfalta na eni od ulic, ob tem so se tudi pojavila razpoke na stavbah. Varnostne kamere so zabeležile grozljive trenutke: tla so se preprosto odprla brez kakršnegakoli opozorila, cesta pa se je spremenila v orjaški krater. Vozila so v zadnjem trenutku zavila stran, medtem ko so ljudje obstali v šoku, hitrost pogrezanja pa je bila neverjetna in jasno vidna z več zornih kotov, navaja Firstpost.

Incident se je zgodil v okrožju Minhang, kjer so gradbeni delavci prijavili, da pušča voda. Do jutra pa je majhna težava postala pravi kaos. Odprl se je udor, širok od 10 do 20 metrov, ki se globoko pogreza v tla, medtem ko so se robovi krušili, površina ceste pa se je krivila kot papir.

Pri tem k sreči ni nihče umrl, vendar je incident močno pretresel prebivalce mesta.

Kako je prišlo do incidenta?

Šanghaj leži na mehkih tleh, ki so naravno nagnjena k posedanju, dolgoletno črpanje podzemne vode in hitra pozidava pa stanje še dodatno poslabšujeta. Strokovnjaki poudarjajo, da so podzemne votline zaradi počenih cevi, plasti rahlega peska in zastarela infrastruktura najpogostejši vzroki za takšne dogodke. Podatki kažejo, da je kar 72 odstotkov vseh kitajskih udorov od leta 2017 povezanih s človeškimi dejavnostmi, od slabe gradnje do okvar na komunalnih omrežjih.