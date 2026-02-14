  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GROZA

V hipu pogoltnilo ulico! Oglejte si posnetek trenutka, ko se je »odprla zemlja« (VIDEO)

Tla so se preprosto odprla brez opozorila, cesta pa se je spremenila v orjaški krater.
Tla so se preprosto odprla brez opozorila, cesta pa se je spremenila v orjaški krater. FOTO: zaslonski posnetek omrežje X
Tla so se preprosto odprla brez opozorila, cesta pa se je spremenila v orjaški krater. FOTO: zaslonski posnetek omrežje X
M. U.
 14. 2. 2026 | 19:05
 14. 2. 2026 | 19:06
1:41
A+A-

V Šanghaju je v nekaj sekundah pogoltnilo velik del asfalta na eni od ulic, ob tem so se tudi pojavila razpoke na stavbah. Varnostne kamere so zabeležile grozljive trenutke: tla so se preprosto odprla brez kakršnegakoli opozorila, cesta pa se je spremenila v orjaški krater. Vozila so v zadnjem trenutku zavila stran, medtem ko so ljudje obstali v šoku, hitrost pogrezanja pa je bila neverjetna in jasno vidna z več zornih kotov, navaja Firstpost.

Incident se je zgodil v okrožju Minhang, kjer so gradbeni delavci prijavili, da pušča voda. Do jutra pa je majhna težava postala pravi kaos. Odprl se je udor, širok od 10 do 20 metrov, ki se globoko pogreza v tla, medtem ko so se robovi krušili, površina ceste pa se je krivila kot papir.

Pri tem k sreči ni nihče umrl, vendar je incident močno pretresel prebivalce mesta.

Kako je prišlo do incidenta?

Šanghaj leži na mehkih tleh, ki so naravno nagnjena k posedanju, dolgoletno črpanje podzemne vode in hitra pozidava pa stanje še dodatno poslabšujeta. Strokovnjaki poudarjajo, da so podzemne votline zaradi počenih cevi, plasti rahlega peska in zastarela infrastruktura najpogostejši vzroki za takšne dogodke. Podatki kažejo, da je kar 72 odstotkov vseh kitajskih udorov od leta 2017 povezanih s človeškimi dejavnostmi, od slabe gradnje do okvar na komunalnih omrežjih. 

Več iz teme

Šanghajincidentcestetla
ZADNJE NOVICE
19:05
Novice  |  Svet
GROZA

V hipu pogoltnilo ulico! Oglejte si posnetek trenutka, ko se je »odprla zemlja« (VIDEO)

Tla so se preprosto odprla brez opozorila, cesta pa se je spremenila v orjaški krater.
14. 2. 2026 | 19:05
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
ŽALOVANJE

Sem zgodba o preživetju

Ana Kordeš, mama 10-letnika, ki je utonil v reki Soči, organizira brezplačna srečanja ob izgubi. Vsak žaluje na svoj način, dejstvo pa je, da te žalovanje ob izgubi globoko spremeni.
Gordana Stojiljković14. 2. 2026 | 19:00
18:29
Live
Šport  |  Tekme
VELIKA SKAKALNICA

Zajc razočaral, a na vrhu sta še Lanišek in Prevc

Po srebrnem uspehu Nike Prevc in zlatu na mešani ekipni tekmi danes Slovenija upa na novo medaljo.
14. 2. 2026 | 18:29
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: pomemben planetarni prehod bo kvadrat med Soncem v Vodnarju in Uranom v Biku

Ples lune in planetov prinaša priložnosti za rast in spremembe.
14. 2. 2026 | 18:00
17:10
Razno
ASTRO

Planet, ki nas ustavi, pretrese in vpraša, ali smo res pripravljeni odrasti

Saturn želi, da zavihamo rokave. Njegove lekcije niso kazen, ampak učenje.
14. 2. 2026 | 17:10
17:08
Novice  |  Slovenija
ANKETA AGENCIJE PARSIFAL

Anketa za Novo24TV SDS izstrelila močno naprej, tudi Demokratom ter listi NSi, SLS in Fokus velika podpora

Če bi bile volitve to nedeljo, bi za SDS volilo največ, to je 29 odstotkov vprašanih. Stranko Gibanje Svoboda bi volilo 20,3 odstotka vprašanih.
14. 2. 2026 | 17:08

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki