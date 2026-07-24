V Indoneziji so se poklonili morju, v središču molitev in priprava morskih dobrot

V indonezijskem mestu Banda Aceh je bilo v sredo živahno in praznično. Na stotine ribičev, njihovih družin in drugih prebivalcev se je zbralo ob morju, kjer so praznovali kenduri laot, starodavni praznik zahvale za vse, kar jim daje ocean. Kenduri laot, kar bi lahko prevedli kot morska gostija, je globoko ukoreninjen verski in družbeni obred ribiških skupnosti v provinci Aceh. Z njim se zahvalijo bogu za bogat ulov, prosijo za varno vrnitev ribičev domov ter krepijo vezi med ljudmi, katerih življenje je že stoletja tesno povezano z morjem.

Središče letošnjega dogajanja je bilo pristanišče Ulee Lheue v Banda Acehu. Morje so ob tej priložnosti preplavili tradicionalni ribiški čolni, okrašeni s pisanimi zastavicami in živahnimi barvami. Barvita povorka je bila poklon ribičem, ki se vsak dan podajajo na odprto morje, da bi preživeli svoje družine.

Za praznik imajo ribiči prost dan.

Dogajanje so spremljali tradicionalna glasba in kulturni nastopi. Med njimi je izstopal rapai geleng, energičen ples, pri katerem plesalci ob ritmičnem udarjanju na bobne usklajeno premikajo glave in telesa.

Sledi skupna pojedina

Pomemben del praznovanja so tudi skupne molitve. Prebivalci se zberejo ob obali, recitirajo svete verze in prosijo, da bi bilo morje do ribičev prizanesljivo. Sledi skupna pojedina, pri kateri hrano razdelijo med ribiče, njihove družine in druge člane skupnosti. Letošnje praznovanje je imelo tudi močno okoljevarstveno sporočilo. Mestne oblasti in predstavniki ribičev so opozorili na plastične odpadke ter prebivalce pozvali, naj smeti ne odmetavajo v morje.