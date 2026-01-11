  • Delo d.o.o.
PROTESTI IN NEMIRI

V Iranu vre kot v kotlu: omenjajo več kot 500 mrtvih

Iranske oblasti sicer uradnega števila žrtev niso podale.
Zagorela so tudi vozila. FOTO: Social Media Via Reuters
STA
 11. 1. 2026 | 22:26
1:41
V Iranu je med množičnimi protesti in nemiri, ki so državo zajeli pred dvema tednoma, umrlo že več kot 500 ljudi, med njimi 490 protestnikov in 48 pripadnikov varnostnih sil, je danes za ameriško televizijo CNN sporočila HRANA, tiskovna agencija nevladne organizacije Aktivisti za človekove pravice v Iranu s sedežem v ZDA. Organizacija s sedežem v Fairfaxu pri Washingtonu naj bi podatke zbrala od aktivistov tako v islamski republiki kot izven nje. Po njenih navedbah je bilo v dveh tednih protestov aretiranih več kot 10.500 ljudi.

Tako CNN kot tiskovni agenciji Reuters in nemška dpa ob navajanju podatkov organizacije opozarjajo, da navedenih številk ni mogoče neodvisno preveriti. Iranske oblasti namreč uradnega števila žrtev niso podale, preverjanje podatkov pa med drugim otežuje večdnevna blokada interneta v državi.

Poziv predsednika

Predsednik Masud Pezeškian je danes prek državnih medijev državljane pozval, naj »ne dovolijo, da bi izgredniki razdrli družbo«.»Ljudje morajo vedeti, da želimo vzpostaviti pravičnost,« je Pezeškian po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal v pogovoru za iranske državne medije, v katerem naj bi po napovedih spregovoril o vladnih gospodarskih načrtih in »zahtevah ljudi«. V prvi izjavi po treh nočeh okrepljenih protestov je povedal še, da imajo ljudje pravico do protestiranja, a da pri tem ne smejo podleči pritiskom izgrednikov.

