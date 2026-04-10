V izraelskih napadih na Libanon smrtni davek narašča, ruševine skrivajo še neodkrite žrtve

Število smrtnih žrtev silovitih napadov na Libanon, ki jih je v sredo izvedel Izrael, je naraslo na 357, je danes sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Dodalo je še, da je bilo ranjenih 1223 ljudi. Izrael medtem trdi, da je v sredo v Libanonu ubil 180 pripadnikov šiitskega gibanja Hezbolah. »Število žrtev še ni dokončno zaradi nadaljnjega odstranjevanja ruševin in prisotnosti velike količine človeških ostankov, ki zahtevajo analize DNK,« je še sporočilo ministrstvo.

Po navedbah libanonskih oblasti skupno število žrtev izraelske agresije na Libanon med vojno na Bližnjem vzhodu, ki sta jo konec februarja z napadi na Iran sprožila Izrael in ZDA, sedaj po zadnjih podatkih znaša 1953 mrtvih in več kot 6000 ranjenih. Izraelska vojska je medtem danes izjavila, da je v sredinih napadih na cilje v Libanonu ubila 180 pripadnikov Hezbolaha, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kljub prekinitvi ognja, ki sta jo v sredo sklenila ZDA in Iran, Izrael nadaljuje napade na Libanon ob trditvi, da slednji ni vključen v dogovor. Temu so pritrdili tudi v Washingtonu, medtem ko Iran in Pakistan, ki posreduje v konfliktu, trdita, da dogovor velja tudi za Libanon.