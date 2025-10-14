  • Delo d.o.o.
LE ŠTIRI KRSTE

V Izraelu besni, Hamas vrnil le trupla štirih talcev. Kakšne bodo posledice?

Očitajo jim kršitev dogovora.
Napetostim ni videti konca. FOTO: Ebrahim Hajjaj Reuters
Napetostim ni videti konca. FOTO: Ebrahim Hajjaj Reuters
STA, N. B.
 14. 10. 2025 | 13:45
 14. 10. 2025 | 14:09
2:49
A+A-

Izraelska vojska je danes sporočila, da so identificirali posmrtne ostanke štirih talcev, ki jih je v ponedeljek iz Gaze vrnilo palestinsko gibanje Hamas. V skladu z dogovorom o prekinitvi ognja bi moral Hamas Izraelu vrniti trupla vseh 28 mrtvih talcev, kar pa se ni zgodilo. Izrael očita Hamasu kršitev dogovora in grozi s posledicami.

Izraelska vojska je v izjavi navedla imeni dveh talcev, katerih posmrtne ostanke je Hamas v skladu z dogovorom izročil izraelski strani. Gre za 26-letnega Izraelca, ki ga je Hamas ugrabil na glasbenem festivalu Nova, prizorišču največjega pokola z več kot 370 mrtvimi, in 22-letnega študenta iz Nepala, ugrabljenega v kibucu na jugu Izraela.

Po podatkih izraelske vojske je prvi umrl zaradi ran, potem ko v ujetništvu ni prejel ustrezne zdravniške oskrbe, drugi pa naj bi bil umorjen v ujetništvu v prvih mesecih vojne, poroča britanski BBC.

Identitete drugih dveh talcev na zahtevo njunih družin niso razkrili, navedbe vojska povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Izpustili 20 živih talcev

Hamas je v ponedeljek izpustil vseh 20 živih izraelskih talcev, ki jih je še zadrževal v ujetništvu v Gazi. V skladu z dogovorom bi moral vrniti tudi posmrtne ostanke 28 izraelskih talcev, vendar je predal le trupla štirih.

To je naletelo na veliko nezadovoljstvo družin talcev, ki menijo, da gre za kršitev dogovora med Izraelom in Hamasom.

V skladu z njim je imel Hamas čas do ponedeljka opoldne po krajevnem času, da Izraelu vrne vse talce – žive in mrtve. Toda v ponedeljek je postalo jasno, da skupina morda ne bo vrnila vseh 28 mrtvih talcev v dogovorjenem roku, je poročal izraelski portal ynet.

Opozarjajo, da posledice bodo

Izraelski vladni uradniki so se odzvali s »šokom in frustracijo«, potem ko so bile vrnjene le štiri krste. Izrael je zahteval »napredek« pri tem vprašanju najkasneje do danes zvečer, je poročal časnik Times of Israel.

Za zdaj niso objavili nobenih uradnih pojasnil in tudi Hamas ni podal nobene izjave glede predaje trupel. Viri blizu skupini pa so povedali, da sta za iskanje trupel v močno poškodovani Gazi potrebna dodatna oprema in čas.

Obrambni minister Israel Kac je v ponedeljek obtožil Hamas kršitve dogovora o prekinitvi ognja in opozoril na posledice. Izrael je izpolnil svoj del dogovora, ko je v ponedeljek izpustil skoraj 2000 zaprtih Palestincev, je dejal.

HamastalciIzrael
