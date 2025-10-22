  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
USS GERALD R. FORD

V Jadransko morje priplula največja letalonosilka na svetu (FOTO)

V dolžino meri 333 metrov, na njej pa je trenutno približno 5000 članov posadke.
Plovilo je res ogromno. FOTO: Zvonimir Barisin/pixsell

Plovilo je res ogromno. FOTO: Zvonimir Barisin/pixsell

Na ladji je prostora za 75 letal. FOTO: Zvonimir Barisin/pixsell

Na ladji je prostora za 75 letal. FOTO: Zvonimir Barisin/pixsell

Prvič je Hrvaško obiskala pred dvema letoma. FOTO: Ivana Ivanovic/pixsell

Prvič je Hrvaško obiskala pred dvema letoma. FOTO: Ivana Ivanovic/pixsell

Plovilo je res ogromno. FOTO: Zvonimir Barisin/pixsell
Na ladji je prostora za 75 letal. FOTO: Zvonimir Barisin/pixsell
Prvič je Hrvaško obiskala pred dvema letoma. FOTO: Ivana Ivanovic/pixsell
B. K. P.
 22. 10. 2025 | 12:29
 22. 10. 2025 | 12:29
1:15
A+A-

Ministrstvo za obrambo Republike Hrvaške je sporočilo, da je v splitske vode vplula ameriška letalonosilka USS Gerald R. Ford, članica 6. flote ameriške mornarice. Obisk poteka v okviru dvostranskega vojaškega sodelovanja med Združenimi državami in Hrvaško.

Kot je sporočilo ministrstvo, je to že drugi obisk Hrvaške letalonosilke USS Gerald R. Ford, prvi je bil junija 2023. Letalonosilka je poimenovana po 38. ameriškem predsedniku Geraldu R. Fordu, njeno matično pristanišče pa je Norfolk v zvezni državi Virginija.

Ogromno plovilo, ki velja za največjega na svetu, je dolgo 333 metrov, široko 41 metrov, vzletno-pristajalna paluba pa doseže širino 78 metrov. Z ugrezom 15 metrov in izpodrivom približno 100.000 ton lahko letalonosilka prevaža do 75 letal. Trenutno je na njej približno 5000 članov posadke.

Na ladji je prostora za 75 letal. FOTO: Zvonimir Barisin/pixsell
Na ladji je prostora za 75 letal. FOTO: Zvonimir Barisin/pixsell

Prvič je Hrvaško obiskala pred dvema letoma. FOTO: Ivana Ivanovic/pixsell
Prvič je Hrvaško obiskala pred dvema letoma. FOTO: Ivana Ivanovic/pixsell

Več iz teme

HrvaškaZDAletalonosilkaUSS Gerald R. Ford
ZADNJE NOVICE
12:46
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

Pijan in brez varnostne razdalje treščil v kolono, udeležena tri vozila

Eden od udeležencev je bil lažje poškodovan.
22. 10. 2025 | 12:46
12:29
Novice  |  Svet
USS GERALD R. FORD

V Jadransko morje priplula največja letalonosilka na svetu (FOTO)

V dolžino meri 333 metrov, na njej pa je trenutno približno 5000 članov posadke.
22. 10. 2025 | 12:29
12:02
Novice  |  Slovenija
INTENZIVNO VREMENSKO DOGAJANJE

Vremenske razmere se zaostrujejo, vklopili alarm! Gregorčič svetuje, kaj storite še danes

Prihaja ciklon, z njim pa močan veter, nalivi in ohladitev. Ker bo na cestah veliko odpadlega listja, vremenoslovec opozarja, naj ljudje še danes očistijo jaške in odtoke, da ne bi prišlo do zamašitev in poplav meteorne vode.
22. 10. 2025 | 12:02
11:59
Novice  |  Slovenija
SRHLJIVO

V pošiljki kumaric, ki bi morale na slovenske police, inšpektorji našli paracetamol

Izdelek je prišel iz Indije.
22. 10. 2025 | 11:59
11:31
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PANIKA V ZAGREBU

V središču mesta odjeknili streli, policija zaprla območje (FOTO)

V zagrebškem naselju je izredno stanje.
22. 10. 2025 | 11:31
11:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Rižev narastek ima konkurenco: preizkusite različico iz koruznega zdroba

Ste že poskusili narastek iz koruznega zdroba? Sladica, ki jo je navdihnila domača polenta, navduši s prijetno sladkobo in mehko teksturo.
Špela Ankele22. 10. 2025 | 11:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Trajnostna rešitev za nižje stroške ogrevanja

Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 15:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Je “brez sladkorja” res brez sladkorja?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?

Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Organizacija

Manj papirologije, več učinkovitosti: podjetja navdušena nad novo rešitvijo

Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:59
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Onesnažen zrak: »Rakaste bolezni pljuč pri nekadilcih naraščajo«

Pulmologinja dr. Ana Novaković opozarja, da so posledice onesnaženega zraka vseprisotne – od zamašenega nosu do pljučnega raka, tudi pri nekadilcih.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Varno na poti do športnih ciljev

Ne glede na to, ali gre za športne treninge, igro na prostem ali vsakodnevne izzive, je aktivno življenje polno gibanja – in tudi nepredvidljivih trenutkov. Z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine ter zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco pri Zavarovalnici Generali lahko družine poskrbijo za celovito zaščito ob poškodbah in boleznih.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 12:51
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
20. 10. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Industrija

MES kot temelj večje učinkovitosti proizvodnje in poslovne uspešnosti podjetja

Vse preveč proizvodnih podjetij v Sloveniji se še vedno spopada z razdrobljenimi procesi ter nepovezanimi sistemi in podatki.
Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Počitnice

Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Prihranki

Do nižjih računov za elektriko z jesensko akcijo pri Petrolu

Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 08:09
Promo
Novice  |  Slovenija
VHODNA VRATA

Ključ do učinkovitega ogrevanja in velikih prihrankov

V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
21. 10. 2025 | 12:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Materinstvo

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 13:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Nevidna roka, ki »krade« naš denar

Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov. Danes, ko je okrog dva odstotka, se o njej skoraj ne govori več, čeprav jo vsak od nas lahko občuti v svojem žepu.
21. 10. 2025 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:54
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki