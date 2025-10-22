V Jadransko morje priplula največja letalonosilka na svetu (FOTO)

Ministrstvo za obrambo Republike Hrvaške je sporočilo, da je v splitske vode vplula ameriška letalonosilka USS Gerald R. Ford, članica 6. flote ameriške mornarice. Obisk poteka v okviru dvostranskega vojaškega sodelovanja med Združenimi državami in Hrvaško.

Kot je sporočilo ministrstvo, je to že drugi obisk Hrvaške letalonosilke USS Gerald R. Ford, prvi je bil junija 2023. Letalonosilka je poimenovana po 38. ameriškem predsedniku Geraldu R. Fordu, njeno matično pristanišče pa je Norfolk v zvezni državi Virginija.

Ogromno plovilo, ki velja za največjega na svetu, je dolgo 333 metrov, široko 41 metrov, vzletno-pristajalna paluba pa doseže širino 78 metrov. Z ugrezom 15 metrov in izpodrivom približno 100.000 ton lahko letalonosilka prevaža do 75 letal. Trenutno je na njej približno 5000 članov posadke.

Na ladji je prostora za 75 letal. FOTO: Zvonimir Barisin/pixsell