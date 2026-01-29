V javnost pricurljali posnetki Alexa Prettija nekaj dni pred smrtjo, ne boste verjeli, kaj je počel Trumpovim agentom (VIDEO)

V javnost je pricurljal videoposnetek incidenta med moškim in agenti ameriškega urada za priseljevanje (Ice), na katerem je Američan Alex Pretti, ki so ga zvezni agenti ustrelili v soboto v Minneapolisu. Po navedbah portala The News Movement, je posnetek nastal 13. januarja, 11 dni pred smrtjo 37-letnega Prettija. Na posnetku je videti moškega, ki pljune na terenski avto zveznih agentov, ki spelje, nato pa vanj dvakrat brcne in pri tem poškoduje desno zadnjo luč vozila. Iz avtomobila izstopi agent, ki moškega vrže na tla, pridružijo se mu še drugi policisti. Moški ima za pasom nekaj, kar je videti kot pištola. Prettijeva družina je za CNN potrdila, da je moški na posnetku Pretti. Predstavnik družine je po poročanju CBS povedal tudi, da so vedeli za incident in da je Pretti v incidentu utrpel poškodbe, a ni dobil zdravniške pomoči.

S posnetkov ni razvidno, kaj se je zgodilo pred incidentom niti, ali so ga v zvezi s tem pridržali. Pri portalu The News Movement so pojasnili, da je posnetek nastal med snemanjem dokumentarnega filma o agentih Ice v Minneapolisu. Na prizorišče incidenta so odšli, ker so prejeli namig, da zvezni agenti blokirajo cesto. Predstavnik ameriškega ministrstva za domovinsko varnost je za CBS News povedal, da so preiskovalci ministrstva seznanjeni z videoposnetkov in ga analizirajo. Odvetnik Prettijeve družine Steve Schleicher je za CNN dejal, da nič, kar se je zgodilo ves teden prej, ne more opravičiti umora Alexa Prettija. Prettija so zvezni agenti ustrelili v soboto med intervencijo na protestih v Minneapolisu. Že drugi incident s smrtnim izidom v mestu v zadnjem času je v mestu in po vsej zvezni državi sprožil ogorčenje in proteste.