V javnost prišle podrobnosti tajnih pogajanj: Trumpov rok se izteka, Iran z ostro grožnjo: »Odzvali se bomo uničujoče, če ...«

ZDA, Iran in skupina regionalnih posrednikov razpravljajo o pogojih morebitnega 45-dnevnega premirja, ki bi lahko pripeljalo do trajnega konca vojne, je navedel Axios, ki se sklicuje na štiri ameriške, izraelske in regionalne vire, seznanjene s pogajanji.

Prva faza morebitno 45-dnevno premirje?

Po poročanju Axiosa posredniki razpravljajo o pogojih dvostopenjskega sporazuma, pri čemer bi bila prva faza morebitno 45-dnevno premirje, v času katerega bi potekala pogajanja o trajni ustavitvi vojne. Druga faza bi bil sporazum o koncu vojne.

Prav tako navajajo, da bi se premirje lahko podaljšalo, če bi bilo za pogovore potrebno dodatno čas.

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo za Wall Street Journal povedal, da je njegov rok za to, da Iran odpre Hormuški preliv ali se sooči z napadi na kritično infrastrukturo, torek zvečer.

»Če do torka zvečer ne bodo storili ničesar, ne bodo imeli več nobenih elektrarn in ne bodo imeli mostov,« je tako dejal Trump.

Iran zavrača Trumpove zahteve glede Hormuške ožine

Iran je sicer že zavrnil Trumpove zahteve po odprtju Hormuške ožine, potem ko je ameriški predsednik zagrozil z nadaljnjim stopnjevanjem napadov. Spletni profil, povezan z mornarico iranske revolucionarne garde, je zapisal, da se »Hormuška ožina ne bo nikoli vrnila v prejšnje stanje, še posebej ne za Ameriko in Izrael«. Iransko centralno vojaško poveljstvo je ob tem opozorilo na »veliko bolj uničujoč« odziv, če bodo ZDA napadle.

»Če se bodo napadi na civilne cilje ponovili, bodo naslednje faze naših ofenzivnih in povračilnih operacij veliko bolj uničujoče in obsežne.«