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V katastrofalnih poplavah v Nepalu izginila srbska državljanka: »Verjamem, da je mama živa«

Hčerka pogrešane srbske državljanke Enise Leković iz Novega Pazarja je zaprosila za pomoč vse, ki bi morda imeli kakršno koli informacijo o njeni materi, ki je po uničujočih hudourniških poplavah v Nepalu na seznamu pogrešanih.
Enisa Leković iz Novega Pazarja FOTO: X, zaslonski posnetek
Enisa Leković iz Novega Pazarja FOTO: X, zaslonski posnetek
A. G.
 30. 8. 2026 | 09:44
6:05
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Enisa Leković iz Novega Pazarja, državljanka Srbije, ki jo po katastrofalnih hudourniških poplavah v Nepalu vodijo kot pogrešano, je bila nazadnje v stiku z družino 26. avgusta, na isti dan, ko so uničujoče poplave prizadele severne dele države. Tistega jutra je bila na avtobusu, njeno izginotje pa je prijavila hčerka, potem ko ji ni uspelo vzpostaviti stika z materjo. Kot so potrdili na Policijski upravi Novi Pazar, je Enisina hčerka 26. avgusta izgubila stik z materjo, nato pa je njeno izginotje prijavila policiji.

Prav tistega dne je Nepal prizadela katastrofalna hudourniška poplava, ki je v naslednjih urah in dneh zahtevala več sto življenj ter opustošila celotna območja. Voda in hudourniški nanosi so odnašali vse pred seboj ter uničevali ceste in mostove, številna naselja pa so ostala odrezana od preostalega dela države. Njena družina že več dni čaka na kakršno koli informacijo o njeni usodi. Enisina hčerka se je oglasila tudi na Facebooku, kjer je za pomoč prosila vse, ki bi morda imeli kakršno koli informacijo o njeni materi.

Kljub temu ji ena podrobnost daje upanje, da je Enisa morda živa. Kot je zapisala v objavi, je bila ena od sporočil, ki jih je poslala materi, odprta, zato verjame, da je Enisa v nekem trenutku po prekinitvi stika uspela videti sporočilo. »Prosim, pomagajte mi najti mamo. Verjamem, da je živa, ker je videla eno od sporočil, ki sem ji ga danes prej poslala. Kljub temu od 26. avgusta nimamo nobenih informacij o njej. Še vedno je na seznamu pogrešanih v poplavah,« je zapisala Enisina hčerka.

Po njenih navedbah je Enisa 26. avgusta ob 6.15 zjutraj z avtobusom odpotovala iz Katmanduja proti Dhunčeju, mestu v okrožju Rasuva na severu Nepala. Avtobus naj bi se po načrtu potovanja okoli 9. ure ustavil za čaj v Trishuli Bazaru, kraju ob cesti proti Dhunčeju. Po tem družina nima več potrjenih informacij o njenem gibanju.

Zadnja objava

Enisa je bila po dostopnih informacijah že več let navdušena popotnica in ljubiteljica oddaljenih destinacij. Več mesecev je objavljala fotografije in posnetke iz Azije, zadnjo objavo na Instagramu pa je objavila 19. avgusta, natanko teden dni pred katastrofalnimi poplavami v Nepalu. Takrat je obiskala narodni park Čitvan, približno 130 kilometrov južno od območja, ki so ga prizadele hudourniške poplave.

Pred Nepalom je obiskala tudi Indijo in Tibet, na njenem profilu pa je mogoče videti številne prizore s potovanj – od živali in narave do različnih prireditev ter vsakdanjega življenja ljudi. Enisa je po dosedanjih informacijah edina državljanka Srbije, katere ime se je znašlo na seznamu tujih državljanov, s katerimi je bil po katastrofi izgubljen stik. Njeno ime je med turisti in popotniki, katerih usoda po poplavah ni bila znana, objavil tudi Nepalski turistični odbor.

Zrušil se je ledenik

Spomnimo, da je do katastrofalnih poplav prišlo 26. avgusta na severu Nepala, na območju ob meji s Kitajsko. Po satelitskih posnetkih in prvih strokovnih analizah se je del ledenika na veliki nadmorski višini zrušil, pri čemer je prišlo do ogromnega plazu ledu in skal ter nenadnega sproščanja vode. Ta material je sprožil uničujoč poplavni val, ki se je nato širil po toku navzdol.

Poplava je bila tako silovita, da je gladina vode v posameznih delih rečnega sistema nenadoma močno narasla, medtem ko so hiše, mostovi, ceste in druga infrastruktura izginjali pod vodo in naplavinami. Reševalne ekipe že več dni iščejo pogrešane in poskušajo doseči ljudi, ki so ostali odrezani od sveta. Iskanje dodatno otežujejo gorski teren, zemeljski plazovi, uničene ceste in mostovi, pa tudi dejstvo, da je voda trupla in dele porušenih objektov odnesla daleč po toku navzdol, poroča Kurir.rs.

Še več kot 3000 ljudi pogrešajo

Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih terjale najmanj 750 smrtnih žrtev, še več kot 3000 ljudi pogrešajo, so danes sporočili nepalski in kitajski reševalci. Reševalne operacije se medtem nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešane našli žive, vse manj, poroča STA. 

Več trupel so našli tudi v rekah v Indiji, za katere tamkajšnje oblasti domnevajo, da so žrtve poplav v Nepalu. Katastrofalne poplave so v Nepalu in Tibetu izbrisale celotna naselja, ko je val vode in blata, podoben cunamiju, v sredo prizadel območje na poti rek Bhote Koshi in Trishuli. Glede na zadnje ugotovitve naj bi bili poplave in plaz povezani s podorom ledenika. Čeprav natančen vzrok podora še ni znan, so Nepal in Združeni narodi v soboto opozorili na vse večjo grožnjo, ki jo globalno segrevanje predstavlja Himalaji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 

Himalajski ledeniki, ki zagotavljajo vodo za skoraj dve milijardi ljudi, se zaradi globalnega segrevanja talijo vse hitreje. V luči tega je nepalski zunanji minister Shisir Khanal dejal, da je potrebnih več raziskav, da bi razumeli  »spreminjajočo se dinamiko himalajskega ekosistema«. Prav tako je opozoril, da podnebne spremembe zahtevajo mednarodno ukrepanje. Vodja ZN za podnebje Simon Stiell je medtem povedal, da so nenadni podor ledenika in poplave uničujoč opomin, kako krhka so lahko gorska okolja. »Vemo tudi, da zaradi segrevanja podnebja (...) tragedije, kot je ta, in številne druge po vsem svetu postajajo veliko verjetnejše, pogostejše in hujše,« je dodal, še dodaja STA.

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