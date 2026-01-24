V Kazahstanu šale na račun Borata niso dobro sprejete, pristanete lahko celo v zaporu

Sodišče v Kazahstanu je v četrtek tri belgijske nogometne navijače obsodilo na krajšo zaporno kazen, ker so se med torkovo tekmo lige prvakov med Kairatom iz Almatyja in belgijskim Clubom Brugge oblekli v filmski lik Borata. Navijače so na sodišču v prestolnici zaradi kršitve javnega reda in miru obsodili na pet dni zapora. Na videoposnetku, predvajanem na kazahstanski televiziji, je trojica gostujočih navijačev, oblečenih v značilne zelene kopalke – te so postale znane po uspešnici Borat komika Sache Barona Cohena o prostaškem izmišljenem televizijskem novinarju iz Kazahstana.

Film Borat je v Kazahstanu prepovedan.

»Medtem ko so bili pod vplivom alkohola na tribunah stadiona Astana Arena, so se S., D. in N. slekli, ostali v spodnjem perilu in skandirali, da bi pritegnili pozornost, s čimer so motili javni red,« je navedlo sodišče. Šale na račun Borata so v Kazahstanu sicer redko dobro sprejete, saj se država že leta bori proti podobi, predstavljeni v komediji iz leta 2006. Dokumentarna parodija predstavlja to srednjeazijsko državo kot zaostalo, hkrati pa implicitno kritizira ZDA. Film je v preteklosti že izzval jezo kazahstanskih oblasti, ki so ga prepovedale, a morale priznati, da je v državo privabil več turistov. Leta 2024 je v podobnem incidentu varnostnik na stadionu med tekmo konferenčne lige med Astano in angleškim Chelseajem zasegel zastavo, na kateri je bila podoba Borata.