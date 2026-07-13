V klubu v Bangkoku izbruhnil silovit požar, najmanj 27 mrtvih: posnetki so pretresljivi (VIDEO)

Vzrok požara, ki je v nedeljo pozno zvečer izbruhnil v baru v tajski prestolnici Bangkok, uradno še ni znan. V požaru je umrlo najmanj 27 ljudi, je po ogledu prizorišča povedal tajski premier Anutin Charnvirakul. Po navedbah lokalnih medijev je poškodovanih več kot 60 ljudi, od tega 22 huje, več jih je še vedno v kritičnem stanju.

Požar je okrog polnoči izbruhnil v lokalu Rong Beer Na Ladprao v središču Bangkoka in se hitro razširil. Ljudje so v paniki bežali iz lokala, večino žrtev pa naj bi našli ujetih v sanitarijah, od koder niso mogli pobegniti, potem ko sta lokal zajela ogenj in dim, navaja britanski BBC. Večina žrtev je po doslej znanih podatkih umrla zaradi vdihavanja dima, širjenje požara pa so morda pospešili vnetljivi dekorativni elementi na stropu.

Tajski premier Anutin Charnviraku. FOTO: Sta

Požar, ki so ga gasilci sicer obvladali v manj kot eni uri, je stavbo popolnoma uničil. Vzrok uradno še ni znan. Po besedah premierja Anutina so priče opazile, kako se je iz električne omarice začelo kaditi, nato pa je prišlo do izpada elektrike in močne eksplozije. Prve ugotovitve kažejo, da bi požar lahko povzročil kratek stik. Pristojni organi so obljubili temeljito preiskavo.

Lokal Rong Beer Na Ladprao, ki je popolnoma pogorel, se nahaja v bližini tržnice Chatuchak, ki je priljubljena tako med domačini kot tujimi turisti. V času izbruha požara je bila sicer že zaprta. Za zdaj ni znano, ali so med žrtvami tudi tuji državljani. To ni prva tovrstna tragedija na Tajskem. Leta 2022 je požar v baru v mestu blizu Bangkoka terjal življenja 22 ljudi, leta 2024 pa je zaradi požara na tržnici Chatuchak, ki ga je povzročil kratek stik, umrlo okrog 1000 živali.