V Ljubljani prepovedali pristanek izraelskega letala. To pravijo na Kontroli zračnega prometa Slovenije, tako pa bodoči minister Vrtovec

Letalo izraelskega prevoznika Israir, ki bi moralo pristati v Ljubljani, je bilo preusmerjeno v Zagreb, potem ko mu slovenske oblasti niso odobrile pristanka, navaja Jerusalem Post. V družbi Israir trdijo, da je bila odločitev slovenskih oblasti politično motivirana. Direktor podjetja Uri Sirkis je dejal, da je takšna poteza v nasprotju z letalskimi sporazumi in zakonodajo Evropske unije.

V obdobju od konca maja do konca oktobra so sicer do trikrat tedensko predvideni leti Israira med Ljubljano in Tel Avivom. Israir je imel dovoljenje za lete do 25. oktobra lani, trenutno pa ga še nima, saj se slovenske oblasti še odločajo o izdaji novega dovoljenja. Na ministrstvu za infrastrukturo so pojasnilo, da morajo preveriti, ali je morebitna izdaja dovoljenja skladna z vsemi veljavnimi predpisi in s sprejetimi sklepi vlade. Ob tem so navedli vladni sklep iz julija lani o prepovedi izvoza in tranzita vojaškega orožja in opreme iz oziroma preko Slovenije v Izrael ter uvoza iz Izraela v Slovenijo ter sklep z začetka lanskega septembra, s katerim je vlada razveljavila sklep iz leta 2003, ki je izraelskim varnostnim častnikom dovoljeval nošenje orožja na Letališču Jožeta Pučnika. Kljub temu so potniki minuli torek že potovali na relaciji med Ljubljano in Tel Avivom, so potrdili v družbi Fraport Slovenija, ki upravlja z Letališčem Jožeta Pučnika. Pojasnili so, da je poleta iz Tel Aviva v Ljubljano in nazaj opravila hrvaška družba Trade Air. STA

Natančen razlog za takšno odločitev za zdaj ostaja neznan.

Po njegovih besedah so se v reševanje nastale situacije vključile pristojne izraelske institucije, med njimi ministrstvo za zunanje zadeve in agencija za civilno letalstvo. Sirkis trdi, da so poskušali najti rešitev, ki bi omogočila izvedbo leta po načrtu, vendar jim to ni uspelo. Podjetje za zdaj ni objavilo dodatnih podrobnosti o razlogih, zaradi katerih je Slovenija zavrnila pristanek letala.

Ugibanja o politične ozadju

Kot poudarja Jerusalem Post, se je to zgodilo nekaj tednov po političnem pretresu v Sloveniji, kjer je bil Janez Janša ponovno izvoljen za mandatarja nove vlade.

Današnji let družbe Israir s številko 6H755 iz Tel Aviva je ob 11:23 pristal v Zagrebu, kažejo podatki spletne strani Flight Radar.

Njegov predhodnik Robert Golob je bil veliko bolj kritičen do Izraela. Med njegovim mandatom je Slovenija leta 2024 priznala Palestino in leta 2025 uvedla sankcije proti izraelskima ministroma Itamarju Ben-Gvirju in Bezalelu Smotrichu.

Kaj pravi Kontrola zračnega prometa Slovenije?

Za pojasnila smo se obrnili na ​​​​​​Kontrolo zračnega prometa Slovenije. Njihov odgovor je: »Obveščamo vas, da Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., načrta omenjenega leta prevoznika Israir v sistemu za obdelavo podatkov o letih (FDPS) ni prejela. Za izdajo dovoljenj za lete v Republiki Sloveniji je pristojno Ministrstvo za infrastrukturo, zato hkrati pojasnjujemo tudi, da glede izdaje dovoljenja letalskemu prevozniku nimamo novih informacij,«.

Vrtovec se je že odzval

Za prihodnji teden so glede na podatke na spletni strani ljubljanskega letališča znova predvideni štirje redni leti med Ljubljano in Tel Avivom.

Bodoči minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se je že odzval na trditve Israira glede domnevnega preklica dovoljenja za pristanek v Ljubljani. »V petek dopoldan bomo to odpravili. Direktor za letalstvo naj kar pripravi dopis,« je zapisal na omrežju X.