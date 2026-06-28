V Londonu z avtom zapeljal med ljudi, sumijo ga poskusa umora (VIDEO)

V zahodnem delu Londona je moški z avtomobilom zapeljal med množico pešcev in jih pet ranil, tri so reševalci odpeljali v bolnišnico, a nihče od njih ni v smrtni nevarnosti. Policisti so moškega aretirali zaradi suma poskusa umora. Šlo naj bi za prebivalca Londona, rojenega v Somaliji, piše Daily Mail.

Po spletu se je razširilo več posnetkov, ki prikazujejo grozljive trenutke, ko voznik avto usmeri proti množici ljudi ter z veliko hitrostjo zapelje proti njim. Pri tem je trčil v kolesarja in več pešcev ter nato kljub prizadevanju več mimoidočih, da bi ga ustavili, odpeljal dalje. Na prizorišče je nemudoma prihitelo večje število reševalnih vozil, policistov in preiskovalcev, slednji so možnost, da bi šlo za teroristično dejanje, kmalu izključili.

Policisti so voznika kmalu izsledili v bližnjem parku in ga aretirali. »Zaradi narave incidenta so lokalni policisti na začetku preiskave sodelovali s kolegi iz londonske protiteroristične policije. Čeprav preiskava še poteka in motiv za dejanje še ni znan, ga ne obravnavamo kot terorizem,« so sporočili s policije.