  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
Z VOJAKI NAD PROTESTNIKE

V Los Angelesu razglasili izredne razmere, razlog pa Trump

Zaradi racij zvezne Službe za priseljevanje in carine številni zapuščajo delovna mesta v strahu pred nasiljem in ugrabitvami.
Prebivalci mest protestirajo, predsednik Donald Trump pa pošilja vojake na ulice za zaščito agentov Ice. FOTO: David Ryder/Reuters
Prebivalci mest protestirajo, predsednik Donald Trump pa pošilja vojake na ulice za zaščito agentov Ice. FOTO: David Ryder/Reuters
STA, B. K. P.
 16. 10. 2025 | 07:26
 16. 10. 2025 | 07:26
2:28
A+A-

Mesto Los Angeles je razglasilo izredne razmere zaradi nadaljevanja racij zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice) proti priseljencem.

Nadzorni odbor okrožja Los Angeles trdi, da številni zapuščajo delovna mesta v strahu pred nasiljem in ugrabitvami agentov Ice, družine priseljencev pa nimajo denarja za hrano ali najemnine.

Agenti Ice izvajajo nasilne racije po večjih ameriških mestih, kot so Los Angeles, Chicago, Portland in drugih, pri čemer se osredotočajo na ljudi latinskoameriškega videza. Pogosto aretirajo tudi Američane in osebe z dovoljenjem za delo in bivanje v ZDA.

Prebivalci mest protestirajo, predsednik Donald Trump pa pošilja vojake na ulice za zaščito agentov Ice. Mesta in zvezne države se upirajo s tožbami, pri čemer so uvodoma večinoma uspešni, vendar pa se prizivna sodišča ali vrhovno na koncu postavijo na stran Trumpove vlade.

V torek je nasilje izbruhnilo v Chicagu, ko so agenti Ice povzročili prometno nesrečo med zasledovanjem avtomobila, poroča CNN. Na kraju nesreče se je zbrala skupina ljudi, ki je agente zmerjala, ti pa so uporabili solzivec.

»To ni izvrševanje zakona. To je strategija avtoritarnih režimov. Takšno ravnanje ljudi, ki so prisegli, da bodo služili našim skupnostim in državi, je boleče podobno časom, ko je Ku Klux Klan z zakritimi obrazi patruljiral po ulicah in ustrahoval temnopolte. To grozno ravnanje se mora končati,« ameriška televizijska mreža CNN navaja pravnika Antonia Romanuccija.

Vrhovni sodnik okrožja Cook v Chicagu Timothy Evans je v sredo izdal ukaz, ki agentom Ice prepoveduje aretacije oseb v prostorih državnih sodišč. Taktika agentov Ice je, da pridejo na sodišča in tam lovijo nezakonite priseljence. Evans je dejal, da je pravica odvisna od sposobnosti vsakega posameznika, da se brez strahu ali ovir pojavi na sodišču.

Zvezna sodnica Karin Immergut je prav tako v sredo podaljšala svojo odredbo, ki prepovedujejo napotitev vojakov nacionalne garde v Portland. Odločitev sodnice, ki jo je imenoval Trump, preprečuje napotitev zveznih vojakov v Portland za nadaljnjih 14 dni.

Več iz teme

Los Angelesizredne razmerepriseljenciracijeDonald Trump
ZADNJE NOVICE
08:11
Novice  |  Slovenija
POPULACIJA MEDVEDA

Stroka ostro proti novim ukrepom: »Kontracepcija medvedov je norost«

Opozarjajo, da ignoriranje znanstvenih dognanj ogroža občutljivo ravnovesje ...
16. 10. 2025 | 08:11
08:00
Bulvar  |  Domači trači
LJUBEZEN JE V ZRAKU

Ekskluzivno razkritje Slovenskih novic: Poročil se bo veletrgovec Franc Jager

Večno zvestobo bo uspešni podjetnik v romantičnem grajskem ambientu obljubil svoji Irenci.
16. 10. 2025 | 08:00
07:50
Šport  |  Odmevi
BOKS

Nadarjeni Petrič za pas WBC

V dvorani Vižmarje Brod 22. novembra spektakel v boksu Golden Gloves Fight Night 3.
Miha Šimnovec16. 10. 2025 | 07:50
07:40
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Ruski znanstvenik trdi: s številkami lahko spreminjate svojo resničnost

Metoda spreminjanja realnosti temelji na vibracijski strukturi številk. Med koncentriranjem na določene številčne nize se ureja stanje telesa.
16. 10. 2025 | 07:40
07:30
Novice  |  Slovenija
NOVA STRANKA

Prebilič jasno začrtal meje nove stranke: sodeloval ne bi ne z Golobom ne z Janšo

Evroposlanec Vladimir Prebilič na domače volitve s stranko Prerod. Mandat v Evropi bo vrnil, ko in če bo izvoljen na domačih volitvah.
Tomica Šuljić16. 10. 2025 | 07:30
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Kremasta polenta, ki jo skuhamo kar s pomočjo pečice

Polenta iz pečice je hitra, kremasto svilena in vedno popolna. Enostaven recept, ki vas bo navdušil.
Mateja Delakorda16. 10. 2025 | 07:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Z znanostjo do popolne gladkosti: varno in dolgotrajno odstranjevanje dlačic

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Novo orodje, ki podjetnikom odpira vrata do uspeha in dobička

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Ko zaposleni postanejo preizkuševalci (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 13:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Novo orodje, ki podjetnikom odpira vrata do uspeha in dobička

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Ko zaposleni postanejo preizkuševalci (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 13:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Evropa doživlja pomembno preobrazbo. Kaj to pomeni?

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Ali veste, kje se hranijo podatki, ki poganjajo eUpravo in zdravstvo?

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Slovenska ekipa med najboljšimi v Evropi (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Neverjetno! Razdelili bodo za 5000 evrov nagrad!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Vse pod isto streho: energija, ki diha, greje in ustvarja prihranke

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki