V mondenem evropskem letovišču odjeknili streli, umrli najmanj dve osebi (VIDEO)

V Nici na jugu Francije sta bili danes v streljanju, ki je bilo povezano s trgovino z drogami, ubiti najmanj dve osebi, šest je bilo ranjenih, od tega so tri v kritičnem stanju, je sporočilo tožilstvo. Do streljanja je prišlo v soseski, ki jo pogosto zaznamuje nasilje zaradi spora za nadzor nad trgovino z drogami. Nasilje je v zadnjih letih zahtevalo številne žrtve.

V Nici, znanem letovišču na Azurni obali, v zadnjih dneh prihaja do povečanih napetosti, v več soseskah pa je prišlo do streljanj in incidentov, povezanih s trgovino z drogami, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V zadnjem času so bile žrtve teh kaznivih dejanj tudi mimoidoči.

»Vojna proti drogam se ne sme končati s porazom za republiko,« je na družbenem omrežju X zapisal župan Nice Eric Ciotti, čigar stranka UDR je zaveznica skrajno desnega Narodnega zbora (RN) Marine Le Pen. Ob tem je poudaril, da Nica v tem boju potrebuje več osebja, ki ga v mestu močno primanjkuje. Župan je pozneje sosesko Pl des Amaryllis, kjer je prišlo do streljanja, danes tudi obiskal. »Srečal sem žalujoče družine in ogorčene prebivalce. Zaradi te tragedije naznanjam odprtje policijske postaje v prihodnjih dneh, prav na mestu, kjer so se dogodki zgodili,« je sporočil po obisku.

Oktobra lani sta bila v strelih iz avtomobilov ubita moška, ki nista bila povezana s trgovino z drogami. Julija 2024 je v požigu v stanovanjski stavbi, ki je bil prav tako povezan s preprodajo drog, umrlo sedem članov ene družine, med njimi trije otroci in najstnik.