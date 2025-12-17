V Moskvi umrl predstavnik srbske orožarske družbe, iz pisarn izginili dokumenti

V Moskvi je sredi novembra po pisanju srbskih medijev v sumljivih okoliščinah umrl predstavnik državnega orožarskega podjetja Jugoimport SDPR Radomir Kurtić. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je potrdil informacijo o njegovi smrti in pojasnil, da doslej kljub zahtevam še niso prejeli nobenih pojasnil ruskih služb. Informacijo je v torek objavil tudi srbski Blic. Srbske varnostno-obveščevalne službe so Vučiću po pisanju omenjenega portala dostavile poročilo o smrti Kurtića, preiskovalni organi Rusije pa po drugi strani niso posredovali nobenih uradnih informacij o dogodku niti srbskemu veleposlaništvu, predstavništvu družbe Jugoimport SDPR v Moskvi niti srbskim varnostnim službam.

Kurtić je bil predstavnik družbe v Moskvi v drugem mandatu, predstavniki podjetja Jugoimporta SDPR pa so med pregledom tamkajšnjih pisarn ugotovili, da manjka večje število dokumentov in tudi trdi diski računalnikov, še piše Blic. Vučić je v torek v pogovoru na javni radioteleviziji RTS dejal, da pričakuje odgovor ruskih služb glede smrti Kurtića. Pojasnil je, da ima več informacij, kot so jih objavili mediji, a vendarle ne dovolj in se ne želi ukvarjati s špekulacijami. »Pričakujemo odgovor ruskih služb. Uradno so jim poslali pozive, prošnje in zahteve,« je dejal. Potrdil je, da so izginili določeni trdi diski in še »nekatere druge stvari«, a to po njegovih besedah ne pomeni nujno povezave s samim dogodkom. »To je lahko tudi rutinska akcija kakšne službe, potem ko na ulici ugotovi identiteto posameznika,« je dodal.

Srbska stran po besedah Vučića do zdaj tudi ni prejela nobenih izvidov forenzičnih preiskav, pri čemer je izrazil upanje, da jih bodo še dobili v prihodnje. Ruska zunanja obveščevalna služba (SVR) je letos obtožila Srbijo, da kljub uradno razglašeni nevtralnosti dobavlja strelivo Ukrajini. V sporočilu iz maja je med podjetji, ki naj bi to počela, navedla tudi eno največjih regionalnih podjetij na področju obrambne industrije Jugoimport-SDPR. Srbija, ki velja za tesno zaveznico Rusije, je v času ruske invazije v Ukrajini uradno ohranila politiko nevtralnosti. Vendar pa so mediji, med njimi časnik Financial Times, poročali, da je srbsko strelivo, vredno več sto milijonov dolarjev, posredno prišlo v Kijev prek pogodb s tretjimi državami.