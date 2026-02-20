V nagradni igri zadela luksuzno nepremičnino in postala milijonarja

Še včeraj sta živela v najemniški garsonjeri, danes imata v lasti razkošno petnadstropno hišo v središču Londona. Britanec Roger Cana je z vložkom 35 funtov, kar je približno 42 evrov, v nagradni igri Omaze osvojil hišo v londonski četrti Borough, vredno 4,5 milijona funtov oziroma okoli 5,4 milijona evrov. Poleg nepremičnine je prejel še 250.000 funtov gotovine, kar pomeni približno 300.000 evrov.

Z oddajanjem stanovanj zaslužita med med 9500 in 12.000 evri na mesec.

Roger in njegova žena Shalini sta pred tem živela v najetem stanovanju v zahodnem Londonu in varčevala za polog za svoj prvi dom. Zmaga ju je ujela povsem nepripravljena. »To je bil res običajen petek – trdo sem delal cel dan, potem pa sem dobil e-pošto od Omaze, da sem nekaj dobil. Nato so prišli in nam povedali, da smo osvojili dom v Londonu v vrednosti 4,5 milijona funtov. Nisem mogel verjeti. Moje noge so se tresle in kolena so mi popustila. Bil sem v popolnem šoku,« je povedal za britanske medije.

Hiša v prestižni soseski Borough ponuja razgled na londonsko panoramo, vključno z znamenitim nebotičnikom The Shard. Nepremičnina je brez hipoteke, vsi davki in pravni stroški so poravnani. »Hiša je neverjetna. Ko sem jo videl, sem imel metuljčke v trebuhu. Pohištvo je čudovito, kar je super za naju, saj nimava veliko svojih stvari, ker sva živela v garsonjeri,« je priznal Roger. Kljub večmilijonskemu dobitku in prihodku, ki ga dobivata od oddaje stanovanj, ostaja prizemljen. »Vedno sem se imel za precej nesrečnega, saj prej nikoli nisem ničesar dobil – zdaj pa tega ne morem več reči,« je dejal v smehu. Dodal je, da bo še naprej hodil v službo v gostinstvu, saj delo rad opravlja. Par, ki je pravkar dobil prvega otroka, pravi, da se še vedno vsako jutro vpraša, ali je vse skupaj resnično.