V naši soseščini strožje kazni za prekrškarje, zato previdno

Vsi slovenski vozniki, ki se nameravate v kratkem podati na pot po Bosni in Hercegovini, pozor: kršiteljem cestnoprometnih predpisov v BiH odslej grozijo precej strožje kazni z globo tudi do 2500 evrov. Prinaša jih novi zakon o varnosti cestnega prometa, ki za najhujše kršitve poleg visokih glob uvaja tudi druge ukrepe, denimo trajen odvzem vozila.

Največja novost je uvedba prekrška objestna vožnja, za katerega so zagroženi globa od 2000 do 3000 konvertibilnih mark (približno 1000 do 1500 evrov), šestmesečni odvzem vozniškega dovoljenja in dve kazenski točki, možen pa je tudi trajen odvzem vozila. Če bo objestna vožnja botrovala prometni nesreči, bodo kazni še strožje. Voznikom bodo izrekli globo v višini od 3000 do 5000 konvertibilnih mark (približno 1500 do 2500 evrov) in prepoved vožnje za devet mesecev.

Zakon uvaja tudi strožje kazni za uporabo mobilnega telefona med vožnjo brez prostoročnega sistema, neuporabo varnostnega pasu in uporabo naprav, ki motijo delovanje policijskih radarjev. Za uporabo telefona med vožnjo ali neuporabo varnostnega pasu so predvidene globe od 200 do 400 mark (približno 100 do 200 evrov). Če voznik ob takšnem prekršku povzroči prometno nesrečo, se kazen zviša na 400–2000 mark (približno od 200 do 1000 evrov), vozniku pa lahko za do šest mesecev prepovejo vožnjo.